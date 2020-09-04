全聯跨界玩很大 首開潮流火鍋店

超市龍頭跨界玩很大！全聯福利中心3日宣布，在北市大安區打造全台首家期間限定快閃火鍋店「全火鍋」，主打名廚特製湯頭、特調醬汁，以及全聯生鮮廠新鮮直送食材，並使用日本柳宗理南部鐵器器具，品質講究但以親民價販售，每份鍋物只要299～399元，維持一貫的「全聯價」，在東區商圈相當有競爭力！

不僅如此，該店還相當具有「文創潮流店」氛圍，不僅結合台式冰室吧台區，提供新鮮水果、紅酒、特調飲品等，全聯更以幽默自嘲方式，將門市常聽到的「請支援收銀」五個大字融入門市裝潢，甚至推出周邊商品，有T恤、購物袋、封箱膠帶、筆、計算機等，完全打破全聯既有框架，創意十足。

全聯打造文創潮店，結合台式冰菓室吧台區，是又台又潮的打卡店。圖／全聯提供

據悉，該店為全聯斥資逾2,000萬打造，是全聯新創部門負責的專案，而潮流火鍋店的創意，更是全聯董座林敏雄長子林弘斌的傑作，讓外界眼睛為之一亮，也看出二代在經營上的新思維，對全聯未來發展有更多想像空間。不過，「全火鍋」只開到明年1月，預料又將引發排隊朝聖人潮。

全聯之所以跨界開火鍋店，除了作為行銷宣傳方式之一，至少有三大目的，首先是客群年輕化，過往全聯主力客群以40～59歲的婆婆媽媽居多，在推動數位轉型後年齡層有往下趨勢，此次透過潮流火鍋店的體驗行銷，希望能讓年輕客群覺得全聯很潮，進而更願意走進全聯。

其次是提高生鮮業績，「全火鍋」的食材都來自全聯，如產銷履歷的小農蔬菜、生鮮廠低溫直送的冷藏肉等，透過火鍋店的體驗讓顧客更願意到全聯購買食材。

目前生鮮占全聯整體營收比重約二成，儘管獲利空間不大，卻是吸引顧客經常上門的重要戰略商品，更是今年疫情期間驅動全聯成長的關鍵之一。

再者是商品化的測試，全聯從2014年開始打出火鍋祭提案，光是火鍋湯底一年就可賣出破2億的業績，是全聯重要的年度主題專案，據瞭解，全聯未來不排除將部分火鍋店的產品，商品化後在全聯上架販售，例如今年10月就將先上架一款此次名廚特製的麻辣湯頭。

而因應火鍋店開幕，全聯也同步宣布，今年火鍋祭即日起搶先開跑，共推出19款獨家火鍋湯底，預計在火鍋店話題帶動下，今年火鍋祭業績可望雙位數成長，挑戰新高目標。而全聯販售湯底的目的，跟生鮮食材甚至冷凍食品的銷售有高度連結，更可望帶動整體業績提升。