大獎來了 台彩秋節前推可中千萬新款刮刮樂

台灣彩券2日同時推出2款炫亮有型的重量級創意新品，包括首度採用特殊鐳射鋁箔材質印製、頭獎獎金1,000萬元的「1,000萬大富翁」以及券面形狀突破傳統、結合中秋滿月圓型剪裁的「幸福好圓」，兩款新品總獎項超過268萬個、總獎金逾15億元。

台灣彩券總經理蔡國基表示，刮刮樂「1,000萬大富翁」每張售價1,000元，頭獎1,000萬元共有2個，票面首度採用特殊鐳射鋁箔材質印製，閃亮耀眼吸睛的設計以「1,000萬大富翁」文字作為刮區，霸氣又充滿財富感。

再搭配消費者熟悉的「對幸運號碼」、「刮三中三」及「刮六中三」等玩法，有多達20次中獎機會，2,000元（含）以上的獎項超過30萬個，總中獎率60％，是目前市面上各款刮刮樂中頭獎金額與中獎率最高的遊戲。

另一款刮刮樂「幸福好圓」每張售價200元，蔡國基說，此次首度跳脫過往方形票面，以皎潔盈滿的滿月圓型剪裁與刮區設計，搭配可愛玉兔與粉嫩浪漫的馬卡龍圖案，營造圓滿團聚的節慶氛圍，共有6局「刮三中三」的簡單玩法。

只要任一局刮出3個相同符號，即得該局獎金，刮區內遊戲符號結合烤肉、馬卡龍、月餅、玉兔等應景元素，總中獎率50.1％，等於平均每兩張就有一張中獎，最高獎金10萬元達200個，非常適合贈送親友傳達幸福感受，想要嘗鮮、體驗不同刮獎樂趣的民眾不妨買來試試手氣。

民眾即日起可到全國各地公益彩券投注站指名購買中秋加碼的各期彩券，企業行號的老闆也可購買彩券作為中秋贈禮慰勞員工，如因返鄉過節擔心錯過加碼時機的消費者，也可利用「預購」及「多期投注」的服務提前購買。