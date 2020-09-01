自付醫材上限「黑箱」上路？名醫這樣說

自付醫材上限「重新包裝」偷渡上路 名醫怒罵：賤保渣男

健保署原訂於8月起推出自付差額醫材收費上限新制，但受到外界強烈反彈，衛福部長陳時中趕緊宣布「無限期暫緩」，沒想到，8月31日健保署表示，7大類醫材將改訂定「費用極端值」來管理。對此，胸腔重症醫師蘇一峰大罵，「賤寶渣男！過程黑箱、手法粗暴」。

健保署6月訂定的八大類自付差額醫材收費天花板遭到醫界強烈反彈，最終被迫宣布暫緩，然而，31日健保署宣布，9月起將處理醫材收費明顯不合理的極端值，蘇一峰臉書上說重話，「賤寶（健保）渣男毫無信用，自費醫材上限，本宣布無限期停止，公告一天即上路，過程黑箱手法粗暴，除了保險業獲利之外，全民健康連帶受影響」。

健保署日前公告醫材費用極端值，昨（9/1）起發文給醫材價格超出極端值的醫療院所，要求9月底前要調價或說明。這和之前宣布的「收費上限」不同之處在於，「極端值」管理制將冠狀動脈塗藥支架排除，僅納入7類。

另外，新的極端值採取「收費百分位」概念，若百分位設定在60，那超過就屬於極端值，百分位則由每個學會建議、訂定不同的級距。然而，此舉讓不少人認為，訂定「極端值」就是變相設定「收費上限」。

網友看到貼文後，紛紛在底下留言批評，「指揮官的執行力很強，說到做到」、「到底為什麼這麼堅持不上不可？這種堅持完全不合常理」、「現在發現行政命令突擊很好用」。

（中時新聞網 杜欣穎）

趁美豬延燒健保署偷渡醫材上限 挺綠美女醫不忍了：把醫師當笨蛋

民進黨開放瘦肉精美豬進口台灣，引發軒然大波，然而健保署卻在此時「偷渡」在6月遭醫界強烈反彈的自付差額醫材收費上限新制，並在公告後隔一天即刻上路，引起多名醫師反彈，就連基進黨籍的血管外科醫師吳欣岱也忍不住開炮「根本把醫師當笨蛋」。

吳欣岱在臉書PO文「很遺憾的，還是設上限了」，針對健保署長李伯璋稱有跟醫學會溝通，極端值由醫界公協會自行訂定的說法，她表示「其實大家都有加醫學會，誰不知道學會做決定根本很少和下面的會員溝通」。

吳欣岱批評，用「因為有學會背書」，將極限值設定在60的正當性，根本把醫師當笨蛋，她指出，學會跟健保署根本不是對等關係，一堆給付掐在健保署的手上，難道真有人會認為這個PR值設定是基於專業考量？如今設定PR值甚至比極端值更糟糕，吳欣岱質疑有誰能保證醫材不會跟藥價一樣，變成逐年滾動式修正？

吳欣岱文末表示，健保署玩弄文字遊戲，差額自付醫材一事讓她相當失望，先前提到的好醫材可能退出台灣、有買保險也用不到的種種推測都有可能成真。

今年6月，健保署推出醫材自費上限新制，引起醫界大反彈，火甚至直燒蔡英文醫師後援會群組，不少醫師退群表達抗議，也逼得蔡英文緊急下令行政院長蘇貞昌與衛福部長陳時中與醫界研商，當時由於反對者過多，陳時中下令暫停，表示不會於8月上路，將繼續討論改進。未料卻在8月31日於健保署網站公告後，於9月1日直接上路，突襲式手法也讓惹怒不少醫師。

（中時新聞網 林毅）