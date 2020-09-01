中衛口罩2色搶起來 各通路整理一次看

屈臣氏日前開賣中衛口罩，許多民眾為了買到它，夜排10幾個小時也在所不惜，加上最近假MIT口罩猖獗，許多民眾怕買到口罩假貨，反而更喜歡花錢買品質有保障的大廠牌口罩，今天Yahoo奇摩上午11點開賣中衛口罩月河藍、酷黑2色，以及摩戴舒、匠心品牌口罩，PChome24h今天將開賣CAiRE艾可兒醫用口罩，有豹紋、平面藍色、2D藍色、粉紅色種等，開賣時間三小時前公告，各通路販售詳情《中時新聞網》為您整理如下。

●Yahoo奇摩購物中心

今早上11點開賣中衛酷黑50片裝、月河藍30片裝口罩，售價260至300元，以及匠心醫用口罩藍色，摩戴舒醫用口罩綠色、藍色。

●PChome 24h

網站上今天開賣CAiRE艾可兒醫用口罩，有豹紋、粉紅色、2D藍色3種，以及環保媽媽醫用口罩，開賣時間三小時前公告。

●Rakuten樂天市場

今天上午10時開賣「長欣生技醫用口罩」一組3盒，售價1149元，每個帳號僅限購1組。

●萊爾富

9月2日（三）晚上7點準時開賣萊禮生醫的「夜霓紫」醫療口罩，限量3萬盒，每盒50入，售價399元，1人限購1盒（不能代購），民眾可於9月2日晚上7點透過萊爾富Life-ET機台進行預購，限量售完為止。

●蝦皮商城

開賣福德醫用口罩，清新宣言粉紫醫用口罩，每天傍晚5時也會限量販售MIT醫療口罩，以及在9月4日(五)下午3點開賣中衛口罩月河藍，30片裝售價260元。

（中時新聞網 莊楚雯）

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