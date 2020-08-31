瞄準「後疫情」時代民眾對特殊口罩的需求，萊爾富31日宣布，將於9月2日（三）晚上7:00準時開賣「萊禮生醫」的「夜霓紫」醫療口罩，限量3萬盒，每盒50入，售價399元，1人限購1盒（不能代購），民眾可於9月2日晚上7：00透過萊爾富Life-ET機台進行預購，限量售完為止。

萊爾富表示，今年7月於Life-ET機台自創企業版口罩預購系統，並陸續開放限量預購台灣製造的「LAITEST 萊潔醫療防護口罩之玩色‧炫彩醫療口罩-「丹寧玫瑰」、「冰河藍」、「薰衣紫」、「淡橙橘」等特殊色，最快銷售紀錄是1.5萬盒口罩上線不到9分鐘迅速完售，呼應民眾需求，此次再推出新色「夜霓紫」醫療口罩。

萊爾富並指出，9月22日前會員單筆消費滿300元，於結帳時報會員手機號碼，10月2日前將於Hi-Life VIP APP發送滿額購物金50元（下次消費滿300元可折抵），單筆無贈送上限。

針對預購流程，萊爾富表示，民眾只要到門市Life-ET機台點選「炫彩口罩」，輸入「手機號碼」，手機會收到一組簡訊「驗證碼」，將收到的「驗證碼」輸入機台、進行驗證，驗證成功後即可列印繳費單據至「櫃檯繳費」，不用1分鐘就能完成預訂，9月16日後再回原購買門市取貨即可，未來萊爾富也將持續響應防疫新生活運動，引進不同顏色的口罩。