「紙本藝FUN券」來嘍 申請Q＆A一次看

藝FUN券搶起來！「紙本藝FUN券」(藝FUN券2.0)將在今天早上9點開放申請，限定18歲以下、65歲以上、身心障礙朋友，且必須是第一波「藝FUN券」未中籤者才可登記抽籤，有健保卡的嬰幼兒，也可由父母代為申請。

「紙本藝FUN券」登記方式採超商及網路2種方式，持健保卡至4大超商事務機，插卡登記，以及自備讀卡機和健保卡，至「紙本藝FUN券無障礙活動網站」登記，抽籤登記時間截止日為9月6日晚上9點，將於9月8日直播抽出60萬名幸運得主，能獲得600元的藝FUN券，以下是《中時新聞網》整理有關「紙本藝FUN券」的Q&A。

●登記資格

須為第一波「藝FUN券」未中籤者，且符合以下條件其中之一，一人一張，限領一次。

一、18歲以下（民國91年1月1日以後出生）

二、65歲以上（民國44年12月31日以前出生）

三、領有身心障礙證明（註冊當下已領有有效之身障證明）

●登記時間

四大超商：8月31日至9月6日每天早上9:00至晚上9:00

網頁註冊：8月31日早上9:00起至9月6日晚上9:00止（24小時皆可註冊）

●登記地點

4大超商：可至7-Eleven、全家、OK、萊爾富4大超商事務機，插健保卡登記。

網路：請自備讀卡機和健保卡，至「紙本藝FUN券無障礙活動網站」登記。

文章來源：紙本藝FUN券無障礙活動網站

◎網頁登記前，請先完成健保卡註冊，以取得健保卡註冊密碼。

◎健保卡註冊密碼申請方式：使用「行動電話認證」申請，或點選進入「健保卡網路服務註冊」網頁。

文章來源：如忘記健保卡註冊密碼，請點擊查詢連結

◎考量「紙本藝FUN券」的使用者是手機弱勢族群，因此登記時可輸入家人或自己的手機號碼或e-mail。

●抽籤時間

9月8日中午12：00直播抽出幸運得主。

●領券時間

抽中「紙本藝FUN券」的60萬名幸運民眾，於9月9日至110年2月28日每天上午9點至晚上9點，持健保卡至四大超商事務機插卡列印小白單，持小白單無須繳費即可至櫃臺向店員領取紙本藝FUN券。

紙本票券分為100元、200元、300元各1組QR Code及條碼。

●使用方式

出示「紙本藝FUN券」給店家掃取QR Code或條碼，或於線上購票時輸入身分證字號及票券上的登記識別碼即可。

●使用地點

博物館、地方文化館、社區營造場域、文化資產保存場域、工藝創作銷售場域、音樂、藝文展演空間、文創園區、文創聚落、市集、展會、書店(含出版社)、唱片行、樂器行、電影院、藝文展演預購票券平台，或是藝文事業、團體及工作者(有證照之街頭藝人)，藝FUN券適用店家皆可以紙本藝FUN券消費。詳情可上「藝FUN券APP」的藝文消費地圖查詢。

文章來源：藝FUN券活動網站/查詢店家

●使用期限

自今年9月9日早上9:00起至明（110）年2月28日晚上11:59止，逾期即失效。

●抽籤後會如何通知中籤資訊

抽中之民眾將收到中籤簡訊或Email通知。也可至紙本藝FUN券活動網站(1)插入健保卡查詢或(2)輸入身分證字號及登記識別碼查詢。

●親人已完成紙本藝FUN券註冊、中籤後，卻不幸身亡，是否可以領取

紙本藝FUN券與振興三倍券的原則一致，若親人完成紙本藝FUN券註冊且具中籤資格後不幸過世，其家屬在健保卡未註銷前仍可至超商插卡領券。

●如果有使用紙本藝FUN券的問題可以問誰？

客服專線：（02）7745-7979，早上8:30至下午6:30（週一至週日），9/6(日)延長服務至晚上9:00

客服信箱：artsfungo2@tradevan.com.tw

（中時新聞網 莊楚雯）