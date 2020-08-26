city’super會員尊榮日 今登場

台灣首家以進口歐美日高級新鮮食材商品為主軸的頂級超市city’super，年度「會員尊榮日」將自27日起一連四天於全台七店登場，為回饋會員在疫情解封後報復性消費，除針對super e金卡會員及Happy Go VIP消費不限金額88折，滿額點數更是四～五倍送，會員日期間還將舉辦近十場餐酒會等高質感體驗，估可望帶動高檔食材銷售三成增長。

近年看好台灣清酒市場蓬勃成長，city’super醇酒窖至今已引進38家日本酒廠直送清酒、燒酎、利口酒，銷售更是連年成長，尤其以山口縣知名酒廠「旭酒造」所生產清酒品牌「獺祭」，銷量占全部清酒達1/5；今年疫情影響，為回應台灣清酒愛好者不能出國之苦，首次獨家引進專門釀造知名清酒品牌純米大吟釀的「獺祭酒米」限量60包，將邀請台港獺祭大使林怡君Zoey Lin於信義店舉辦獺祭餐酒會。

根據city’super會員資料分析，金卡、VIP會員雖僅占全會員人數的18％，但消費貢獻高達六成，且進一步發現，隨著後疫情時代在家自煮宅風潮興起，也更加重視食材安全與健康，金卡、VIP會員獨鍾優質的國內外食材，近3分之1的預算集中採購進口蔬果，其次則為進口肉品，以日本頂級A5和牛為例，銷量與去年同期就有翻倍成長，可見VIP會員的消費力，另義大利經典的鱘魚魚子醬，幾乎每次會員日推出總能引發金卡會員搶購秒殺。

city’super進一步觀察防疫解封後，消費者轉往追求更獨特且精緻的休閒活動，也因此在一連四天的會員日推出近十場由專業達人主理的清酒餐酒會、品茶會等體驗活動，其中更看好炎夏消暑商機，網羅夏季最熱銷的氣泡酒款於周末假日規畫兩場「午後微醺派對」，讓消費者僅需付1千元報名費，即能盡情暢飲總價值超過3千元的氣泡酒，估可帶動高檔食材銷售增三成。（禁止酒駕・飲酒過量・有害健康）