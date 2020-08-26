中秋倒數 超商第二波預購戰開打

中秋節倒數一個多月，超商中秋預購戰逐漸升溫！7-ELEVEN中秋預購第二波主打「伴手好禮」、「烤肉大賞」兩大主題，從網路高人氣的名店月餅禮盒到燒烤話題食材都有；全家第二波預購則引進爆漿流心系、低醣養生系、名家飯店系三大主題共近百款特色月餅，還有逾30款烤肉組合搶客。

萊爾富看好中秋月餅禮盒商機，今年預購專刊中秋禮盒引進近30家知名廠商、約50支商品，另有8款門市現售月餅禮盒，滿足自用與即時送禮需求；OK超商也祭出多款獨家人氣名店月餅禮盒，還有進口海鮮及大份量肉品組合，隨著中秋時間愈來愈近，買氣可望提升。

7-ELEVEN表示，今年中秋預購率先於6月底開跑，首波以團購美食、冰品甜點、家電用品熱賣，目前業績已較去年同期成長一成。7-ELEVEN指出，第二波預購主打「伴手好禮」及「烤肉大賞」兩大主題，其中「伴手好禮」嚴選超過20家名店月餅禮盒，如郭元益餅食世家禮盒、微熱山丘鳳梨奶黃月餅禮盒等；「烤肉大賞」則有玫瑰廚房超值牛排燒烤組、日本北海道大干貝、藍鑽蝦、午仔魚一夜干等燒烤話題食材，搭配團購美食與夏季甜點冰品等，讓民眾一站購齊。

全家表示，根據首波中秋預購銷售數據，以團購甜點、特色美食類表現最佳，皆較去年同期成長超過五成，月餅也有近一成的業績成長。隨著中秋節到來，全家第二波將以應景的特色主題月餅、烤肉應戰，整體中秋節預購檔期品項逾400項，提供消費者多元選擇。

瞄準中秋烤肉商機，全家表示，今年共推出逾30項烤肉組合，有「乾杯燒肉居酒屋」的乾杯燒肉組，還有獨家推出的洽富氣冷雞烤肉組、大成桐德黑豚極致肉品套餐、豪華海鮮烤肉組等，讓消費者一次購足。

萊爾富表示，看好中秋月餅禮盒商機，採「門市現售」與「專刊預購」雙管齊下，除了攜手躉泰食品與良金牧場推出聯名限定「牛來芋轉禮盒」和超商獨家「躉泰流芯酥」、「高女婿鳳梨酥禮盒」外，還加碼五星飯店等級的巨無霸白晶蝦、北海道生食級干貝、加拿大波士頓龍蝦等澎湃烤肉的生鮮預購。