國片吹粉紅泡泡 票房衝上億

趁疫情打亂好萊塢排片檔期，國內22個劇組合組「國片一起飛大聯盟」趁勢搶市占，7月起每一至兩周就有一部國片上映打車輪戰，首波暑假檔攻勢以愛情片領風騷，大吹粉紅泡泡圈粉，已創造上億票房的粉紅經濟！

截至8月25日國片票房最新統計，暫時領先的動作愛情片《打噴嚏》逾4,600萬元，接著上映中的亞洲首部以iPhone拍攝的愛情奇幻片《怪胎》四周破3,300萬元，七夕上映的校園愛情片《可不可以，你也剛好喜歡我》，短短五天破3,000萬，被看好有機會再創票房新高。

接下來重頭戲，9月還有陳玉勳編導的《消失的情人節》，是美商華納今年唯一投資、發行的國片；瞿友寧監製的同志愛情片《刻在你心底的名字》預計中秋檔期上映，砸下7,000萬元製作，是國片大聯盟中投資最高者，由美商索尼發行。

國片大聯盟發起人之一的瞿友寧表示，疫情逼得電影圈燒腦思考吸睛之道，由22個劇組首度合組的國片大聯盟，也邀集四大影城合作，趁著今年下半年至明年上半年好萊塢片避疫延檔期間，整合資源一起培養大眾看本土電影的習慣，下半年國片密集度、排片率皆創新高，為了讓觀眾了解國片多元豐富，且避免互相搶票，各劇組更破天荒把機密片表攤開一起喬檔期。

為吸引觀影主力年輕人進戲院，劇組紛紛嘗試新的觀影模式，屢創國片首例。例如，打頭陣的《破處》首創上映首三日推出憑學生證可以百元看國片。

此外，《逃出立法院》首推彈幕售票場，北市五場完售；《刻在你心底的名字》結合信義誠品推出六場電影星空趴，結合音樂、美食飲品、電影特映會與拍照打卡體驗區等，化解人們對戲院密閉空間的恐懼。

其中，改編自作家肆一的暢銷同名散文《可不可以，你也剛好喜歡我》，上映首周末票房破2,000萬元，本周單日也贏過好萊塢片保持領先，業界分析，片名就是一句告白語頗受年輕人歡迎，並獲得逾十家企業合作推出聯名商品與服務，涵蓋交友通訊軟體、漢堡套餐、香水等，聯名商品數量居國片之最。

瞿友寧表示，國片大聯盟的目標是希望在未來一年搶下十億元票房，攻下10％市占率。國片唯有搶占更大市占率，才能鼓勵更多電影人敢用更大投資做電影，台灣自加入WTO後國片就失守市場，近年市占率徘徊在5～7％，反觀亞洲各國本土電影都有至少兩、三成市占，中間的差距正是國片未來成長空間。