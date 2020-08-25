網購經濟起飛 「i郵箱」件量估年增33％

中華郵政25日表示，智能櫃服務「i郵箱」全台布點已超過2千座，受惠於疫情網購經濟起飛，今年前七月累計寄取件量達180萬件，全年可望站上200萬件，年增可達33％。

中華郵政表示，「i郵箱」據點的鋪設腳步不停歇，今年將增設達到2,400座，明年站上3千座大關。值得注意的是，官員透露，「i郵箱」在「物流」、「金流」與「平台」三面向發展腳步積極，今年亮點不斷。

首先在物流部分，中華郵政說，已和「DHL、UPS」合作，可在國外寄、在國內i郵箱取件，而國內物流部分，中華郵政向全台物流同業招手，目前正與「宅配通」洽談，盼強強聯手，創造更高的物流綜效。

其次在金流部分，目前在「i郵箱」可透過郵政金融卡、實體票證（悠遊卡、icash及一卡通）以及Taiwan Pay支付「貨到付款」或郵資。為擴大使用便利性，中華郵政也正和LINE Pay Money（舊名LINE Pay一卡通）洽談合作，最快可望年底上路。

第三在平台合作上，「i郵箱」去年8月宣布和PChome網購平台合作，網路訂、i郵箱取件，上路一年顯示雙北地區使用率最高。官員透露，目前正積極與momo購物網、Yahoo奇摩購物中心、蝦皮洽談，可望於今年底陸續上路。

談及「i郵箱」的據點鋪設，中華郵政表示，經統計顯示，據點數量最多的前三名，依序是郵局旁、社區大樓（含校外學生宿舍）、里民活動中心（含里長辦公室、行政中心等）。目前在台北捷運的108個車站已完成鋪設，至於高雄捷運、台中捷運、桃園機場捷運也都在洽談中，盼透過捷運人潮帶動「物流寄取件量」再創高峰。