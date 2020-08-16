明起汽油調漲0.1元 柴油不調整

全球石油需求回升、伊拉克願意提高減產幅度與美國原油庫存連3降因素影響，國際原油價格上漲。中油、台塑化宣布國內各式汽油價格調漲0.1元，柴油不調整。調整後，中油參考零售價格為92無鉛汽油每公升22.5元、95無鉛汽油每公升24元、98無鉛汽油每公升26元、超級柴油每公升19.8元。

此外，台塑化17日凌晨1時起，參考零售價格為92無鉛汽油每公升22.5元、95無鉛汽油每公升23.9元、98無鉛汽油每公升26元、超級柴油每公升19.6元。

中油表示，本週調價指標7D3B週均價為每桶44.12美元，較前週43.77美元上漲0.35美元，新臺幣兌美元匯率貶值0.015元，國內油價依公式計算漲幅為0.68％，按浮動油價調整原則，汽、柴油每公升原應各調漲0.6元及0.8元。

不過，經考量亞鄰最低價限制，本週汽油價格調漲0.1元，柴油不調整。另0.5元及0.8元皆由中油吸收。

擔憂需求疲弱的影響，紐約商業交易所（NYMEX）9月原油期貨8月13日收盤下跌1％，為每桶42.24美元；歐洲ICE期貨交易所（ICE Futures Europe）近月布蘭特原油也下跌1％，每桶44.96美元。

石油輸出國組織（OPEC）月報表示，今年全球石油需求預估將年減906萬桶/日，減量較前月預估的895萬桶/日略微上調，稱今年下半年全球仍將籠罩在疫情二度爆發的擔憂中。報告雖維持2021年全球石油需求將年增700萬桶/日的預估不變，但稱此前景仍有很大不確定性，特別是包括航空以及汽油的負面衝擊都仍然存在。