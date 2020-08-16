鎖定即食商機 美威鮭魚進駐小7

近年來運動風氣盛行，現代人瘋健身，消費者在忙碌之餘仍注重能方便享用、健康飲食，打造良好體態。

全球最大鮭魚供應商MOWI美威集團，於亞洲首創的鮭魚品牌「Supreme Salmon美威鮭魚」，首次進軍超商冷藏即食市場，即日起獨家於7-ELEVEN推出含有豐富優質蛋白、九種必需胺基酸、以及Omega-3不飽和脂肪酸的「美威精選鮭魚菲力－義式香草」，由研發團隊嚴選鮭魚中段油脂最均勻的鮮嫩部位，佐上主廚特製義式香草醬，以「高溫瞬烤」鎖住鮭魚獨有的柔嫩肉質與綿密脂香、保留食材原有的水分與營養，不添加色素、香料、防腐劑、味精等人工添加物，消費者只要拆袋即食或微波十秒，亦可搭配加料，即可迅速補充運動後的能量所需。

雞胸肉市場競爭日益激烈，美威鮭魚為消費者提供別具新意的健身餐選擇，改以含有Omega-3不飽和脂肪酸、高蛋白含量、健康無負擔的鮮嫩鮭魚攻占超商通路，堪稱超商首見。

全新推出的「美威精選鮭魚菲力-義式香草」於7-ELEVEN上市了，每包定價79元；為響應新品上市，即日起至8月25日推出同產品第二件六折限定優惠，即只要每包特價63元。目前產品先以台北市一級戰區門市鋪貨販售，包括：大安區、信義區、松山區、中正區、南港區、內湖區、中山區、士林區、北投區等，再陸續擴及全台門市。