防堵偽MIT標示 查獲蝦皮5件偽MIT口罩

財政部海關近日查獲逾14萬片偽MIT口罩入台，引起主管機關注意，經濟部標準檢驗局今天表示，在蝦皮購物上查獲5件假冒正廠醫用口罩，已經移請食藥署處置，也將通知電商平台下架。

肺炎疫情全球肆虐，口罩成為重要醫療物資，台灣製造（MIT）口罩品質佳，為避免遭中國製（MIC）等其他國產製口罩冒充，海關從8月起加強查核進口快遞及郵包，但幾乎每天都有違規案件，10日、11日共查逾14萬片偽MIT口罩入台。

標準局今天發布新聞稿指出，已查核蝦皮購物、PChome、奇摩、樂天等4個平台，在蝦皮購物上查獲5件偽MIT口罩，經廠商確認仿冒違規屬實，已函送食藥署處置，也將通知電商平台下架；另查核的83間實體店面則未販售仿冒口罩。

標準局也制定「MIT口罩商品專案市場檢查計畫」，預計每週查核美妝、藥妝店、夜市、大賣場、便利商店實體店面300家次，以及每天普查蝦皮、松果購物、樂天、奇摩、PChome等網路平台電商銷售網址。

標準局指出，將同步結合進口口罩情資加強監控，如有非醫用混充醫用或偽造正牌廠商產品，查獲後將送食藥署；若涉及偽造變造，則送保二總隊刑事警察大隊偵辦。若屬網路平台販售商品，將通知電商平台下架。

標準局說明，以非醫療口罩號列進口改醫療用口罩販售，恐涉及觸犯藥事法及刑法第255條虛偽標記與販賣陳列輸入該商品罪、刑法第339條詐欺罪，並提醒消費者要注意標示資訊是否完整，若有醫用口罩，則須標有衛福部核發的醫療器材許可字號。