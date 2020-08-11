2020必比登推介 台灣菜出頭

台中首次納入評鑑，向國內外推廣在地美食！米其林指南24日「揭榜」

《台北台中米其林指南 2020》將於8月24日於台中歌劇院「揭榜」，米其林指南11日先公布今年指南中的必比登推介（Bib Gourmand）名單，其中，台北有31家餐廳、23家街頭小吃，以及台中的21個店家入榜。

必比登推介店家是指在台北與台中提供「物有所值」的美食餐廳與店家，除了「好吃」，另一主要標準是客人能以台幣1,000元以下價位（不含飲料），吃到三道優質的料理。

台灣自2018年起被納入被稱為「紅色美食聖經」的《米其林指南》評鑑版圖後，今年首次將台中納入評鑑，米其林特別點出，在今年台中必比登推介中，「台灣菜大放異彩」，21家必比登推介店家中，就有10家提供台灣菜，且各家都有獨特烹調賣點與內蘊文化，同時涵蓋主攻火鍋、粥品和麵類的店家。這樣的結果，讓「跟著米其林吃」的國內與國外食家饕客與吃貨，得以認識台中在地美食與「台灣味」。

例如台中「范記金之園」最早是以提供草袋飯著名；「東山棧」著名的則是以龍眼木燻烤黑羽土雞製成的甕缸雞；中區的「富鼎旺」」做的是小火慢煮的滷豬腳、腿扣、腿節等美食；西區的「富狀元豬腳」特色是「不添加中藥材滷包，而是將白毛豬隻，搭配特調比例的紅蔥、辣椒、冰糖與醬油，把肉滷至呈琥珀色澤、晶瑩透亮。」。

中區「富貴亭」是營業超過一甲子的老店，熱門品項是燻鵝和當歸鵝肉麵線；「東方龍」提供台灣家常菜，搭配部分創新川菜；「彭城堂」布置充滿懷舊趣味，古早味封肉刈包、豬油拌飯、剉冰等料理；北屯區傳統三合院內的「溫叨」，提供古早味臺灣料理，客人甚至可以在院內享用餐點。

台中三家選必比登推介麵食館有：「阿坤麵」、「上海未名麵點」，以及知名法國料理餐廳樂沐主廚陳嵐舒開設的「Gubami」（音似牛肉麵的台語）。

台北54家入選必比登推介的店家中，新入選的包括提供北印菜色的「泰姬」，位於艋舺祖師爺廟旁傳承至第三代的「一甲子餐飲」，在華西街夜市營業超過半世紀的「昶鴻麵點」，豬頰肉做成的「菊花肉麵」，華西街夜市中的「源芳刈包」，錦西街的「阿國切仔麵」、饒河夜市的「陳董藥燉排骨」以及南機場夜市的「吾旺再季」（即原來的「松青潤餅」）都是搬遷至新址後，滋味依舊獲密探肯定，而再次入選必比登推介。