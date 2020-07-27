威力彩集資中了怎麼辦？教你避贈與稅方法

今晚威力彩頭獎上看新台幣31億元，台彩提醒，晚間8時一到，當期投注就會結束，提醒民眾趁白天投注，避開傍晚尖峰時間；在高額頭獎帶動下，今年銷售額累計已年增6.4%，由負轉正。

威力彩頭獎已連47期未開出，為2007年台彩公司接手公益彩券發行以來的最長連摃紀錄，若1注獨得，將是史上最高頭獎，預估單期銷售金額將上衝18億元。

今晚威力彩又要開獎，頭獎是否開出成熱門話題。台彩公司總經理蔡國基特別提醒，想買威力彩，手腳要快，晚上8時一到，當期投注時間就會截止，8時後還是一樣能買彩券，但買到的就是週四（30日）的威力彩。

蔡國基指出，近日只要一到下班時間，彩券行經常是大排長龍，尤其是位於辦公區附近的店面，建議要買要快，時間不要抓太緊，以免因排隊而錯過當期投注時間。

蔡國基表示，經向經銷商了解，為拚高額頭獎，最近集資包牌情形相當多，且集資人數規模不小，要再次提醒記得留下集資證明，上面要包含「人事時地物」等資訊。

例如由哪些人出資，買了多少錢，何時在哪購買，並將買到的彩券拍照存證，透過Line等通訊軟體發給所有集資者，很容易就能完成，避免未來分錢時，可能被課最高20%的贈與稅。

受威力彩高額頭獎帶動，電腦型彩券買氣升溫，蔡國基指出，今年銷售額年增率已「由負轉正」，6月初時整體銷售額688億元，還年減2%，隨國內陸續解封，到了6月底銷售額已達757億元，微幅成長1.2%

蔡國基說，7月在威力彩高額頭獎加持下，至26日今年銷售額已達873億元，年增率放大至6.4%，其中電腦型彩券年增17.7%是主要動能，刮刮樂部分則微幅衰退2.6%，主要為先前受疫情影響所致，防疫期間民眾減少出門，為避免經銷商資金積壓，有幾款已印好的刮刮樂也喊卡未上市，不過近期銷售看起來有逐漸回溫。