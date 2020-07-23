連46摃挹注 威力彩頭獎今上看25.3億元！

連46摃的威力彩，連摃期數為第三屆以來第2高，今（7/23）日又要開獎了，原本預估銷售12.0億元，由於民眾投注相當熱絡，實際投注金額應達13億元，使得頭獎累積金額有機會超過25億元，來到25.3億元。

威力彩買了沒？投注站老闆表示，一張威力彩在手希望無窮，在今晚開獎之前，人人都有機會中大獎，在頭獎得主現身之前，人人都可以想像明日過後住豪宅、開名車的日子，正因想像空間無限，民眾近二日投注超踴躍，包牌集資者很多，本期投注金額逾12億元，有機會來到近6年新高，依歷史經驗觀之，頭獎得主即將出現！

根據台灣彩券統計，威力彩單期銷售超過12億元共有4次，此次是單期銷售超過12億元，上看13億元。

每次銷售金額爆大量時，頭獎得主即快現身，單期銷售第一高是出現在2013年7月18日，單期銷售金額是18.82億元，該期頭獎獎金是23.62億元，由桃園市彩券行開出；第二高是是出現在2012年12月6日該期銷售16.99億元，當期頭獎獎金18.16億元，開出三注，單注6.05億元，分別在桃園平鎮、新北中和市以及花蓮市開出；第三高是2015年4月23日單期銷售15.42億元，該期獎金30.04億元，一人獨得，幸運兒出現在台中市霧峰區；第四高是2012年7月30日，當期銷售金額12.12億元，該期頭獎15.65億元出現在高雄市新興區。