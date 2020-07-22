高雄選出百家美食名店 後疫時代拚觀光

圖為六合夜市。圖／本報資料照片
圖為六合夜市。圖／本報資料照片

今年是「打狗」改名高雄的100周年，高雄市政府市府22日配合評選泰山汕頭火鍋(興中總店)、庶民廚房、阿榮海鮮鵝肉餐廳、阿囉哈滷味、河邊海鮮餐廳、高雄婆婆冰旗艦店、以及瑞豐夜市天使雞排等113家在地老味店家、以及夜市好味業者，要在「後疫情時代」衝觀光、拚經濟，吸引更多外地旅客，前進高雄觀光、吃美食。

高雄市政府觀光局22日舉行「高雄100 百選美饌」頒獎典禮，此一活動共有將近300家業者報名，評選團並從170家初選業者中，選出83家老味店家、以及30家夜市好味業者獲獎。

高雄代理市長楊明州表示，高市府在「後疫情時代」積極衝觀光、拚經濟，吸引更多外地旅客來高觀光消費，高雄要展現豐富多元、海納百川的特色，美食更是不可或缺的元素。

高雄觀光局代理局長邱俊龍指出，高雄曾於2018年獲全球知名訂房平台網站Booking.com，列為「全球十大道地美食目的地」全球美食榜第二名，顯見高雄美食，確有深厚底蘊及國際競爭力。

因此，高雄觀光局動員美食領域人力、物力，盤點城市最重要的觀光美食資源，配合今年區域觀光元年，高雄整合推出「東高慢食旅」、「海線潮旅行」、「軍事地景生態遊」、「左營蓮潭低碳輕旅行」、「鳳山城市博物館」、「都會舊港新灣區」等六大觀光品牌計畫，嚴選各軸線具代表性店家。

邱俊龍表示，2020年是「打狗」改名高雄的100周年，高雄觀光局趁勢以最具號召力的「高雄100 百選美饌」，搭配區域觀光，彰顯城市特有台、客、眷村、原民、新住民和異國多元人文特色，展現高市府與觀光業者，共同透過美食振興觀光的企圖。

2020 高雄100 百選美饌 老味店家評審結果

排名地區店家名稱
1一心江西傳藝
2一心王媽媽香豬捲
3一心蔡氏冰釀鴨
4一心滴水坊
5一心冬鄉小廚
6一心吉品高雄脆皮肉圓
7一心港都茶樓(翰品酒店 高雄 3F)
8一心郭家肉粽．碗粿
9一心貓頭鷹鍋物
10一心泰山汕頭火鍋(興中總店)
11一心阿國鵝肉巨蛋店
12一心來來海鮮餐廳
13一心葉記當歸土虱
14一心御麵館
15一心東風新意蔬食餐廳
16一心城裡的小月光
17一心新國際西餐廳
18一心高雄圓山大飯店
19一心阿囉哈滷味
20一心阿榮海鮮鵝肉餐廳
21一心阿嬤的桂
22一心生源小籠包
23一心老新台菜
24一心孫家肉粽(鹽埕區大溝頂)
25一心海青王家燒餅店
26一心河邊海鮮餐廳
27一心老媽寶蒸餃
28一心正家興蛋糕店
29一心陳記荊州鍋盔
30一心朱家小館
31一心阿枝姨海產粥專賣店
32一心城市部落原住民風味餐廳
33一心庶民廚房
34一心博義師燒肉飯
35一心鄧師傅功夫菜
36一心寬心園精緻蔬食料理
37一心醇麒日式燒烤
38一心海洋之馨海鮮餐廳
39一心汕頭泉成沙茶火鍋
40一心逸之牛
41一心老左營汾陽餛飩
42一心福壽海鮮料理
43一心王哥麵食店
44一心柏弘老店過魚湯
45一心龍廚炒飯專賣店
46一心新台灣の原味火車光影
47一心香茗茶行
48一心高雄婆婆冰旗艦店
49一心合春圓仔
50一心春葉天然手作飲品
51一心斗六冰城2號店
52一心紅逗冰室
53一心興源金桔檸檬甘蔗汁
54一心大碗公冰·甜品
55北線興達港邱記麵線
56北線何記大骨腸仔麵線
57中線臭吉伯鱔魚魯麵
58中線志斌豆瓣醬故事館
59中線岡山羊肉始祖大新羊肉
60中線吉利軒風味小吃餐館
61中線源坐羊肉
62中線岡山明德羊肉爐
63中線德昌羊肉店
64中線燕巢風味外省麵
65中線岡山公園豬腳麵牛肉麵
66中線青葉冰城
67東線國蘭花園Villa會館
68東線美膳食堂
69東線清逸軒庭園香草餐廳
70東線木森林香草園
71東線章記黑豬肉香腸/手工大腸
72東線里長台灣鯛
73東線高雄農場
74東線軒味屋彩色粄條
75東線阿香的廚房
76東線迷路。麋鹿 糖藝鋪
77東線內門辦桌-翔龍筵席
78東線皇都飯店
79東線仙香飲食店
80東線枝仔冰城-旗山總店
81東線旗山老街吳厝傳統豆花
82東線三冠王芋冰城
83東線東門冰菓室

2020 高雄100 百選美饌 夜市美食人氣票選

排名夜市名稱-攤位名稱
1凱旋青年夜市-阿Q凍圓
2瑞豐夜市-天使雞排
3六合夜市-六合林家檸檬愛玉
4一德勞工夜市-川田 手切冰淇淋
5一德勞工夜市-明宏拔絲地瓜
6凱旋青年夜市-柳哥臭豆腐
7凱旋青年夜市-酉記臭豆腐
8瑞豐夜市-火魂德國豬腳
9後勁夜市-龍上鱻土魠魚焿
10苓雅自強夜市-正牌白糖粿
11凱旋青年夜市-阿昇活海鮮
12凱旋青年夜市-9453蚵仔煎
13凱旋青年夜市-台北深坑臭豆腐-小章的攤
14凱旋青年夜市-308食堂
15凱旋青年夜市-許家炸蛋蔥油餅
16凱旋青年夜市-椰二奶泡沫茶飲
17凱旋青年夜市-阿明哥現滷滷味
18凱旋青年夜市-古早味狀元糕
19凱旋青年夜市-拉麵廣田
20仁武夜市-初之家碳烤玉米
21苓雅自強夜市-傳統豆花-逗豆花
22凱旋青年夜市-小鮮鹹水雞
23海洋夜市-俊師傅寒天涼糕
24桂林夜市-茅記腸粉王
25舊青年夜市-魷大魷小烤魷魚（青年夜市老店）
26瑞北夜市-川島大阪燒
27凱旋青年夜市-三兄弟螃蟹
28龍華公有市場-東慶北堂烤包子
29凱旋青年夜市-不一樣滷鴨血
30大溝頂-任性呷點心
工商時報 顏瑞田

證券產業新聞中心-傳產組

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