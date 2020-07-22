高雄選出百家美食名店 後疫時代拚觀光

今年是「打狗」改名高雄的100周年，高雄市政府市府22日配合評選泰山汕頭火鍋(興中總店)、庶民廚房、阿榮海鮮鵝肉餐廳、阿囉哈滷味、河邊海鮮餐廳、高雄婆婆冰旗艦店、以及瑞豐夜市天使雞排等113家在地老味店家、以及夜市好味業者，要在「後疫情時代」衝觀光、拚經濟，吸引更多外地旅客，前進高雄觀光、吃美食。

高雄市政府觀光局22日舉行「高雄100 百選美饌」頒獎典禮，此一活動共有將近300家業者報名，評選團並從170家初選業者中，選出83家老味店家、以及30家夜市好味業者獲獎。

高雄代理市長楊明州表示，高市府在「後疫情時代」積極衝觀光、拚經濟，吸引更多外地旅客來高觀光消費，高雄要展現豐富多元、海納百川的特色，美食更是不可或缺的元素。

高雄觀光局代理局長邱俊龍指出，高雄曾於2018年獲全球知名訂房平台網站Booking.com，列為「全球十大道地美食目的地」全球美食榜第二名，顯見高雄美食，確有深厚底蘊及國際競爭力。

因此，高雄觀光局動員美食領域人力、物力，盤點城市最重要的觀光美食資源，配合今年區域觀光元年，高雄整合推出「東高慢食旅」、「海線潮旅行」、「軍事地景生態遊」、「左營蓮潭低碳輕旅行」、「鳳山城市博物館」、「都會舊港新灣區」等六大觀光品牌計畫，嚴選各軸線具代表性店家。

邱俊龍表示，2020年是「打狗」改名高雄的100周年，高雄觀光局趁勢以最具號召力的「高雄100 百選美饌」，搭配區域觀光，彰顯城市特有台、客、眷村、原民、新住民和異國多元人文特色，展現高市府與觀光業者，共同透過美食振興觀光的企圖。

2020 高雄100 百選美饌 老味店家評審結果

排名 地區 店家名稱 1 一心 江西傳藝 2 一心 王媽媽香豬捲 3 一心 蔡氏冰釀鴨 4 一心 滴水坊 5 一心 冬鄉小廚 6 一心 吉品高雄脆皮肉圓 7 一心 港都茶樓(翰品酒店 高雄 3F) 8 一心 郭家肉粽．碗粿 9 一心 貓頭鷹鍋物 10 一心 泰山汕頭火鍋(興中總店) 11 一心 阿國鵝肉巨蛋店 12 一心 來來海鮮餐廳 13 一心 葉記當歸土虱 14 一心 御麵館 15 一心 東風新意蔬食餐廳 16 一心 城裡的小月光 17 一心 新國際西餐廳 18 一心 高雄圓山大飯店 19 一心 阿囉哈滷味 20 一心 阿榮海鮮鵝肉餐廳 21 一心 阿嬤的桂 22 一心 生源小籠包 23 一心 老新台菜 24 一心 孫家肉粽(鹽埕區大溝頂) 25 一心 海青王家燒餅店 26 一心 河邊海鮮餐廳 27 一心 老媽寶蒸餃 28 一心 正家興蛋糕店 29 一心 陳記荊州鍋盔 30 一心 朱家小館 31 一心 阿枝姨海產粥專賣店 32 一心 城市部落原住民風味餐廳 33 一心 庶民廚房 34 一心 博義師燒肉飯 35 一心 鄧師傅功夫菜 36 一心 寬心園精緻蔬食料理 37 一心 醇麒日式燒烤 38 一心 海洋之馨海鮮餐廳 39 一心 汕頭泉成沙茶火鍋 40 一心 逸之牛 41 一心 老左營汾陽餛飩 42 一心 福壽海鮮料理 43 一心 王哥麵食店 44 一心 柏弘老店過魚湯 45 一心 龍廚炒飯專賣店 46 一心 新台灣の原味火車光影 47 一心 香茗茶行 48 一心 高雄婆婆冰旗艦店 49 一心 合春圓仔 50 一心 春葉天然手作飲品 51 一心 斗六冰城2號店 52 一心 紅逗冰室 53 一心 興源金桔檸檬甘蔗汁 54 一心 大碗公冰·甜品 55 北線 興達港邱記麵線 56 北線 何記大骨腸仔麵線 57 中線 臭吉伯鱔魚魯麵 58 中線 志斌豆瓣醬故事館 59 中線 岡山羊肉始祖大新羊肉 60 中線 吉利軒風味小吃餐館 61 中線 源坐羊肉 62 中線 岡山明德羊肉爐 63 中線 德昌羊肉店 64 中線 燕巢風味外省麵 65 中線 岡山公園豬腳麵牛肉麵 66 中線 青葉冰城 67 東線 國蘭花園Villa會館 68 東線 美膳食堂 69 東線 清逸軒庭園香草餐廳 70 東線 木森林香草園 71 東線 章記黑豬肉香腸/手工大腸 72 東線 里長台灣鯛 73 東線 高雄農場 74 東線 軒味屋彩色粄條 75 東線 阿香的廚房 76 東線 迷路。麋鹿 糖藝鋪 77 東線 內門辦桌-翔龍筵席 78 東線 皇都飯店 79 東線 仙香飲食店 80 東線 枝仔冰城-旗山總店 81 東線 旗山老街吳厝傳統豆花 82 東線 三冠王芋冰城 83 東線 東門冰菓室

2020 高雄100 百選美饌 夜市美食人氣票選