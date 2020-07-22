高雄選出百家美食名店 後疫時代拚觀光
今年是「打狗」改名高雄的100周年，高雄市政府市府22日配合評選泰山汕頭火鍋(興中總店)、庶民廚房、阿榮海鮮鵝肉餐廳、阿囉哈滷味、河邊海鮮餐廳、高雄婆婆冰旗艦店、以及瑞豐夜市天使雞排等113家在地老味店家、以及夜市好味業者，要在「後疫情時代」衝觀光、拚經濟，吸引更多外地旅客，前進高雄觀光、吃美食。
高雄市政府觀光局22日舉行「高雄100 百選美饌」頒獎典禮，此一活動共有將近300家業者報名，評選團並從170家初選業者中，選出83家老味店家、以及30家夜市好味業者獲獎。
高雄代理市長楊明州表示，高市府在「後疫情時代」積極衝觀光、拚經濟，吸引更多外地旅客來高觀光消費，高雄要展現豐富多元、海納百川的特色，美食更是不可或缺的元素。
高雄觀光局代理局長邱俊龍指出，高雄曾於2018年獲全球知名訂房平台網站Booking.com，列為「全球十大道地美食目的地」全球美食榜第二名，顯見高雄美食，確有深厚底蘊及國際競爭力。
因此，高雄觀光局動員美食領域人力、物力，盤點城市最重要的觀光美食資源，配合今年區域觀光元年，高雄整合推出「東高慢食旅」、「海線潮旅行」、「軍事地景生態遊」、「左營蓮潭低碳輕旅行」、「鳳山城市博物館」、「都會舊港新灣區」等六大觀光品牌計畫，嚴選各軸線具代表性店家。
邱俊龍表示，2020年是「打狗」改名高雄的100周年，高雄觀光局趁勢以最具號召力的「高雄100 百選美饌」，搭配區域觀光，彰顯城市特有台、客、眷村、原民、新住民和異國多元人文特色，展現高市府與觀光業者，共同透過美食振興觀光的企圖。
2020 高雄100 百選美饌 老味店家評審結果
|排名
|地區
|店家名稱
|1
|一心
|江西傳藝
|2
|一心
|王媽媽香豬捲
|3
|一心
|蔡氏冰釀鴨
|4
|一心
|滴水坊
|5
|一心
|冬鄉小廚
|6
|一心
|吉品高雄脆皮肉圓
|7
|一心
|港都茶樓(翰品酒店 高雄 3F)
|8
|一心
|郭家肉粽．碗粿
|9
|一心
|貓頭鷹鍋物
|10
|一心
|泰山汕頭火鍋(興中總店)
|11
|一心
|阿國鵝肉巨蛋店
|12
|一心
|來來海鮮餐廳
|13
|一心
|葉記當歸土虱
|14
|一心
|御麵館
|15
|一心
|東風新意蔬食餐廳
|16
|一心
|城裡的小月光
|17
|一心
|新國際西餐廳
|18
|一心
|高雄圓山大飯店
|19
|一心
|阿囉哈滷味
|20
|一心
|阿榮海鮮鵝肉餐廳
|21
|一心
|阿嬤的桂
|22
|一心
|生源小籠包
|23
|一心
|老新台菜
|24
|一心
|孫家肉粽(鹽埕區大溝頂)
|25
|一心
|海青王家燒餅店
|26
|一心
|河邊海鮮餐廳
|27
|一心
|老媽寶蒸餃
|28
|一心
|正家興蛋糕店
|29
|一心
|陳記荊州鍋盔
|30
|一心
|朱家小館
|31
|一心
|阿枝姨海產粥專賣店
|32
|一心
|城市部落原住民風味餐廳
|33
|一心
|庶民廚房
|34
|一心
|博義師燒肉飯
|35
|一心
|鄧師傅功夫菜
|36
|一心
|寬心園精緻蔬食料理
|37
|一心
|醇麒日式燒烤
|38
|一心
|海洋之馨海鮮餐廳
|39
|一心
|汕頭泉成沙茶火鍋
|40
|一心
|逸之牛
|41
|一心
|老左營汾陽餛飩
|42
|一心
|福壽海鮮料理
|43
|一心
|王哥麵食店
|44
|一心
|柏弘老店過魚湯
|45
|一心
|龍廚炒飯專賣店
|46
|一心
|新台灣の原味火車光影
|47
|一心
|香茗茶行
|48
|一心
|高雄婆婆冰旗艦店
|49
|一心
|合春圓仔
|50
|一心
|春葉天然手作飲品
|51
|一心
|斗六冰城2號店
|52
|一心
|紅逗冰室
|53
|一心
|興源金桔檸檬甘蔗汁
|54
|一心
|大碗公冰·甜品
|55
|北線
|興達港邱記麵線
|56
|北線
|何記大骨腸仔麵線
|57
|中線
|臭吉伯鱔魚魯麵
|58
|中線
|志斌豆瓣醬故事館
|59
|中線
|岡山羊肉始祖大新羊肉
|60
|中線
|吉利軒風味小吃餐館
|61
|中線
|源坐羊肉
|62
|中線
|岡山明德羊肉爐
|63
|中線
|德昌羊肉店
|64
|中線
|燕巢風味外省麵
|65
|中線
|岡山公園豬腳麵牛肉麵
|66
|中線
|青葉冰城
|67
|東線
|國蘭花園Villa會館
|68
|東線
|美膳食堂
|69
|東線
|清逸軒庭園香草餐廳
|70
|東線
|木森林香草園
|71
|東線
|章記黑豬肉香腸/手工大腸
|72
|東線
|里長台灣鯛
|73
|東線
|高雄農場
|74
|東線
|軒味屋彩色粄條
|75
|東線
|阿香的廚房
|76
|東線
|迷路。麋鹿 糖藝鋪
|77
|東線
|內門辦桌-翔龍筵席
|78
|東線
|皇都飯店
|79
|東線
|仙香飲食店
|80
|東線
|枝仔冰城-旗山總店
|81
|東線
|旗山老街吳厝傳統豆花
|82
|東線
|三冠王芋冰城
|83
|東線
|東門冰菓室
2020 高雄100 百選美饌 夜市美食人氣票選
|排名
|夜市名稱-攤位名稱
|1
|凱旋青年夜市-阿Q凍圓
|2
|瑞豐夜市-天使雞排
|3
|六合夜市-六合林家檸檬愛玉
|4
|一德勞工夜市-川田 手切冰淇淋
|5
|一德勞工夜市-明宏拔絲地瓜
|6
|凱旋青年夜市-柳哥臭豆腐
|7
|凱旋青年夜市-酉記臭豆腐
|8
|瑞豐夜市-火魂德國豬腳
|9
|後勁夜市-龍上鱻土魠魚焿
|10
|苓雅自強夜市-正牌白糖粿
|11
|凱旋青年夜市-阿昇活海鮮
|12
|凱旋青年夜市-9453蚵仔煎
|13
|凱旋青年夜市-台北深坑臭豆腐-小章的攤
|14
|凱旋青年夜市-308食堂
|15
|凱旋青年夜市-許家炸蛋蔥油餅
|16
|凱旋青年夜市-椰二奶泡沫茶飲
|17
|凱旋青年夜市-阿明哥現滷滷味
|18
|凱旋青年夜市-古早味狀元糕
|19
|凱旋青年夜市-拉麵廣田
|20
|仁武夜市-初之家碳烤玉米
|21
|苓雅自強夜市-傳統豆花-逗豆花
|22
|凱旋青年夜市-小鮮鹹水雞
|23
|海洋夜市-俊師傅寒天涼糕
|24
|桂林夜市-茅記腸粉王
|25
|舊青年夜市-魷大魷小烤魷魚（青年夜市老店）
|26
|瑞北夜市-川島大阪燒
|27
|凱旋青年夜市-三兄弟螃蟹
|28
|龍華公有市場-東慶北堂烤包子
|29
|凱旋青年夜市-不一樣滷鴨血
|30
|大溝頂-任性呷點心