三倍券太好買？婆媽曝在這3千元秒噴完

振興三倍券在15日推出前因程序較複雜，引起許多反感，不過開始一周後，不少人都使用三倍券進行消費。一位民眾表示「振興券很好用阿」，認為三倍券用途很多，不少商店有搭配折扣。網更曝「1地點」：去完秒噴光3千。

原PO在PTT「女人版」上表示「覺得振興券很好用阿」，她分享自己三倍券用來繳交小孩補習費外，剪頭髮還能折抵50元，去吃火鍋也可以享有8折優惠。另外，因為家中小孩很常吃小7的微波食品，原PO就用3000元換了價值4000元的儲值卡。認為三倍券「其實很好用的，可惜我都用光了，有人想跟我換嗎？」

貼文一出，許多網友紛紛表示「早就花完了！」內行更分享，只要去賣場，通常一下就買完了。網友說「超商全聯，很快就消費掉了，3千不夠我花啦」、「進去全聯沒30分鐘就沒了」、「覺得好用，都省著用，反而花更多現金」、「我阿姨賣電器的今天收兩萬多，她說很爽，問我要不要拿一些去花」。

不過也有人認為不好用，因為原本就沒有實體店面消費習慣，或是嫌2000元真的太少了。網友表示「可是網購都不能用，對我這宅女而言滿困擾的」、「花到剩600..其他的2400拿去買網拍只要2200左右的東西，真的振興到實體店面了」、「覺得難用，所以我乾脆不去領」、「覺得振興劵的缺點就是給太少了，我可以花2千3千現金給我6千9千的3倍劵更多也可以」。

文章來源：覺得振興券很好用啊

（中時新聞網 許立穎）