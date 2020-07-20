三倍券上路 66.6％民眾要用在這

振興三倍券最大功能就是彌補生活費。國泰金控7月針對振興三倍券用法進行調查，15日公布結果發現，有42.4％的受訪者要用在購買日常雜物，即作為購買生活用品的費用補貼，另外還有24.2％受訪者則是打算在百貨公司、商場、購物中心買東西，即三倍券有66.6％是要用在購物。

會用在旅遊住宿者占14.6％，與購物合計就逾八成；用在餐廳飲食者占6.3％，用在藝文消費者則只有0.9％，另外有11.6％受訪者沒有特別的想法。

國泰金控每月定期對集團客戶發出電子問卷，進行國民經濟信心調查，7月初亦針對振興券等時事題，增加問卷題目，7月共收回2.1萬多份問卷。

行政院在3月規劃「800元振興抵用券」，可用在住宿、夜市、商圈、餐廳及藝文，6月再振興三倍券及「安心旅遊國旅補助方案」；國泰金4月及7月都針對抵用券、振興三倍券等進行調查。

4月有34.2％的受訪者表示會用抵用券去住宿，7月則有62.1％的受訪者會利用安心補助方案去住宿，比4月時增加27.9個百分點，且「一定會用」的比率，亦從4月抵用券時的4.6％拉高到12.9％，不會利用政策補貼來觀光住宿的比率，亦從4月的57.8％降到7月的30.7％，代表政府補貼觀光住宿費用，在暑假期間的確刺激到民眾住宿意願。

至於3月規劃的800元抵用券，因為各有額度限制，4月時有31.3％民眾表示就用在餐廳吃飯，24.4％想用在夜市、市場，22.2％用在商圈購物，3.9％用在藝文活動。

在振興三倍券不限制使用額度後，42.4％的受訪民眾表示，會用在日常雜貨，24.2％用在百貨商場、購物中心等購物，即有6成以上的民眾會用來買衛生紙、清潔用品、米麵等生活必需品，另外有14.6％的人會用在支付出遊時的住宿費用，用在餐廳消費則占6.3％。

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