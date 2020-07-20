好康差很大！數位券被打趴 湧現跳船潮

振興三倍券上路，要領紙本券的民眾人數輾壓綁數位券的，隨著紙本券優惠持續加碼，數位券幾乎只能守著「基本盤」的300元，有的甚至還沒有，跳船潮從原本粗估約1成，可能拉高到3成，領數位券的你不妨評估看看，要不要跟進跳船？

好康差很大 欲哭無淚

根據統計，超過1100萬人在三倍券發放前就先預購，其中86％選紙本券，狠狠打了原本希望靠綁數位券，減輕紙本券發放數量的政府好大一巴掌，不僅緊急加印三倍券，發放更成一大考驗。

事實上，這回「數位券」上路，從頭到尾就是急就章，動員了各銀行與經濟部串接，但最糗的是要給優惠的各大通路，都沒有系統可以查到底綁哪張信用卡，導致最後各項優惠都只能認紙本券，數位券直接被「放棄」。

以這回「最拚」的百貨、超市、超商等連鎖通路為例，新光三越憑紙本三倍券，單筆消費滿3000元就送1000元電子抵用金，等於變「四倍券」，回饋比率遠遠勝過綁數位券的1成（300元）。

遠東百貨配合年中慶，持紙本三倍券當日單筆滿3000元送1500元，內含500元1張、200元5張，史無前例50％回饋，讓綁數位券的民眾欲哭無淚，怎麼又沒我？

方便好用 紙本獲青睞

不逛百貨，超市也是「紙本為大」。全聯持紙本三倍券全額支付單筆滿1000元，即限量加贈價值超過3萬元的振興大禮包，頂好則是持紙本三倍券消費滿388元，可獲現金抵用券200元。

每天要買杯咖啡的超商，統一超更是放出大絕中的大絕，把紙本三倍券3000元「縮哈」，可在全台5800家門市購買面額4000元的「振興隨取卡」，等同直接加送1000元購物金，這大手筆叫搶數位券綁定的民眾情何以堪。

就算不想梭哈，紙本三倍券200、500面額在統一超也可針對CITY飲品系列、零食、飲料、泡麵、美妝保養品等指定商品「Double用」，使用一張200元券可買滿400元指定商品，使用500元可買滿1000元指定商品。

眼見為憑 領到手再說

面對紙本券回饋攻勢如此凌厲，你一定會問要怎麼「跳船」。最簡單的方式就是在數位券拿到回饋前，乖乖到郵局排隊，由於三倍券的設計是「紙本優先數位」，所以只要沒有拿到數位券回饋的2000元，就可領紙本。

不過要注意的是，紙本三倍券領取初期肯定大排長龍，為了避免「忙亂中不小心拿到數位券的2000元」，記得先上三倍券官網查詢綁定哪張信用卡（或行動支付），短期內就不要碰那張卡了，先把紙本券領到手再說。

（中國時報 黃琮淵）