動滋券20日開放登記 身分證末碼單雙號分流

教育部體育署發行400萬份500元的「動滋券」，20日凌晨0時起將在「動滋網」開放登記，依身分證末碼採單雙號分流，28日抽籤，體育署已租用30台主機因應，希望網站能順暢運行。

繼農遊券、藝FUN券後，由體育署加碼提撥運動發展基金新台幣20億元，推出限量400萬份的500元「動滋券」，20日起至26日將開放民眾在「動滋網」登記身分證或居留證字號、Email及手機號碼。

只要是本國國民與持有居留證的非本國籍配偶皆可登記，28日下午3時30分將進行抽籤，後續將以簡訊和電子郵件方式通知中籤民眾。

為分散「動滋網」人流，將依身分證末碼採單雙號分流，末碼為單數（1、3、5、7、9）的民眾，可於週一、三、五登記，身分證末碼為雙數（0、2、4、6、8）於週二、四、六分別上「動滋網」登記，26日星期日當天，單雙數皆可登記。

「動滋券」並未發行實體券，而是採線上電子錢包的方式，抽中者至「動滋網」填寫資料後，可獲得500元抵用額度，可分次抵用，使用期限自民國109年8月1日上午10時起至12月31日止。

體育署上週已針對「動滋網」進行壓力測試，體育署綜合規劃組長劉姿君表示，原先向中華電信租用10台主機因應，目前已增加至30台，「如果不行，再加」，未來也將視「動滋網」運行情況，若一切順暢，不排除取消單雙號分流限制，讓符合資格民眾隨時可上網登記。

民眾取得「動滋券」後，使用前須先上「動滋網」查詢適用的店家，「動滋券」適用範圍也相當廣泛，除了可看比賽外，也可到運動中心或健身房運動，或添購運動裝備。

為鼓勵業者搶食20億元商機，體育署上週也主動出擊，針對6.3萬家在經濟部完成工商登記的運動業別相關業者發送公文，劉姿君表示，希望業者能在7月底前登錄完成，以搶占先機。

劉姿君表示，只要符合工商登記相關業別、在地方政府登錄有案的業者，體育署將先主動公告在「動滋網」，呼籲業者盡快補申請，並提供銀行專戶帳號，以利後續撥款。