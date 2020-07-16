好市多北台中店開幕倒數 辦卡買一送一

知名美式賣場Costco（好市多）16日宣布，Costco北台中店將於今年底前開幕，預計釋出約300個工作職缺，在疫情影響的大環境下，為低迷的就業市場注入一股暖流；同時，為提前招募會員，北台中店也推出申辦會員卡優惠，只要成為付費主卡會員（含家庭卡），就送紅利卡（含家庭卡）乙張，等於會員卡辦一送一。

北台中店位於台中北屯區，是Costco全台第14家分店、台中的第二家店，同時也是繼中壢店後，全台第二家設有Costco加油站的賣場，備受外界關注與期待。該店已籌劃多時，規畫地下一層、地上四層的建築，占地約6,000坪，比原本的台中店略大一些，總建物總面積約1.3萬坪，其中賣場面積約4,000坪。

Costco台灣總經理趙建華表示，過去幾年Costco台中店買氣熱度高，公司對中部地區的消費力深具信心，因而投入許多資源尋找適合的土地，才促使北台中店開幕，期待年底前新賣場的落成，繼續用高品質的商品及優質的服務回饋Costco的會員。而除了北屯區外，好市多也預計，該店服務範圍可擴及周邊潭子、大雅、豐原地區。

為提前招募會員，目前Costco已設置北台中臨時辦卡處提供民眾申辦會員卡，並推出開幕前辦卡優惠，只要申辦會員卡成為付費主卡會員（含家庭卡），即可獲得紅利卡（含家庭卡）乙張，同時申辦國泰世華Costco聯名信用卡還有優惠；另外還有線上預辦服務，可先將資料填妥後上傳，再至北台中臨時辦卡處拍照領卡及繳費。

北台中店還有一大亮點是加油站，Costco表示，該加油站占地約1,450坪，加油島寬敞，全站可同時容納24台車進站加油，採全自助加油方式營運，站內販售95、98無鉛汽油及超級柴油等油品，搭配國泰世華Costco聯名信用卡使用還可享3％回饋。Costco並強調，配合政府節能政策，加油站部分用電採太陽能發電等設施，在會員服務之餘，也致力綠能環保。