威力彩連槓彩金估飆18億 這生肖可試手氣

連續槓龜多次，威力彩今晚頭獎金額上看18.3億元，吸引許多民眾關注，命理專家也在臉書發文指出，生肖屬龍、鼠、猴、狗和雞的人，財運會一路旺到年底，發財指數直線上升。

星座專家艾菲爾在臉書粉專分享，「錢不是萬能，但沒錢可是萬萬不能。」雖然不求大富大貴，但總盼著一生財源滾滾，其中有五個生肖的人，財運會從現在一直旺到今年年底。

五、生肖龍

屬龍的人越到年底，財運越好，特別是從農曆七月起，會有薪資以外的收入進帳，可考慮往不定期投資的方向去做，但要避免過於投機。此外，農曆十月以後，事業運也會爆發，正財、偏財都獲加持，財運會一路旺到年底。

四、生肖鼠

數鼠的人適逢本命年，但隨著年底接近，本命年的影響也會明顯轉弱，特別是農曆九月起，會開始諸事吉昌，到立冬（11月7日）以後，運勢可望由黑翻紅，很快能發現賺錢良機，發財指數直線上升。

三、生肖猴

屬猴的人到年底前會帶著積極心態面對各挑戰，在農曆七月後，將有吉星入命，若想挑戰副業、考慮跳槽轉職的人，現在即可開始計畫，一切都會慢慢步入正軌，甚至收入超越現在都不是問題。

二、生肖狗

屬狗的人到年底前展現出滿滿的企圖心，期盼在各方面展示出最好的，農曆十一月以後，會有吉星照佛，一直渴望的事情能順力達成，且偏財運會變得越來越旺，在職場上被加薪的可能性很大。

一、生肖虎

從現在起到年尾都是屬虎的人豐收的季節，賺錢方面會比較輕鬆，特別是農曆八月，可以轉新運，無論是財富還是事業都很順利，但提醒要養成記帳習慣，檢視自己的收支狀況，才能替未來做更好的安排及規劃。

（中時電子報 何立雯）