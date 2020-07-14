桃市搶攻三倍券市場 最大獎汽車開回家

邁入後疫情時代，各縣市積極搶攻三倍券消費市場，桃園市一口氣祭出旅遊、交通、購物、藝文、運動等5大類、共11項的優惠方案，總價值高達4,300萬元，且下半年起每個月至少舉辦一場大型活動，希望刺激桃園的觀光消費力，鼓勵民眾走出戶外、把心打開，體驗台灣美好的一面。

鄭文燦表示，「月月加碼抽‧桃園就是狂」加碼活動，7月到11月活動期間，鄭市長將邀請嘉賓一起臉書直播，介紹桃園好吃、好玩、好買的地方，透過有獎徵答，參加民眾有機會抽中總價值超過250萬元的科技好禮。

在旅遊優惠部分，桃園市府推出500元電子旅遊券受到民眾熱烈歡迎，累計超過15萬人申請，以及住一晚送一日遊、觀光工廠1.5倍優惠購等方案；購物優惠部分，市府也推出200元實體三倍券換400元夜市券，以及綠色商品優惠、商圈單筆消費滿300元抽電動機車、滿500元加碼抽汽車等方案。

鄭文燦表示，受到疫情衝擊，包含交通、機場、觀光、藝文表演團體等都成為重災區，希望自下半年開始，透過各種優惠吸引民眾再度走入表演場所，因此，在藝文振興部分，市府祭出逛5大文化園區送100元消費抵用券、藝文電影半價、3大藝文館舍票價5折等優惠措施。



交通部分，為鼓勵民眾多搭乘大眾運輸，交通局推出大溪復興地區公車一日券，桃捷公司則推出仲夏一日票買一送一優惠，以及滿額抽獎活動，沿線店家也配合推出折扣優惠，歡迎民眾攜伴搭機捷玩透透。

運動部分，包含國民運動中心課程7折，500元三倍券可購買2張價值800元的桃園棒球場職棒門票，希望透過5大類、11項優惠方案帶動消費熱潮、體驗經濟振興的驚喜。

桃園從下半年開始，可說是月月都精彩，桃園蓮花季率先登場，接下來還有北橫探險節、富岡鐵道藝術節、竹圍音樂派對、國際龍岡米干節、地景藝術節、桃園國際風箏節、大溪豆干節、桃園花彩節等各類大型活動；此外，青埔也將成為國旅新亮點，包含新光影城、IKEA旗艦店、COZZI Blu和逸飯店‧桃園館陸續在7月開幕試營運、桃園XPARK水族館則預定8月7日開幕，將成為民眾購物旅遊熱門去處。