熊貓外送員鑽漏洞！爽吃公司1萬元霸王餐

外送平台foodpanda(熊貓)昨天(11日)才發生有女子訂早餐，餐送到後謊稱送錯，取消訂單不付錢，連續吃了11天免錢早餐。沒想到熊貓自家的外送員也用這種方式，爽吃公司1萬元的霸王餐，最後遭同行揭發惡行。

一名外送員在臉書《靠北熊貓2.0》爆料，指出這名林口貓為了幫美麗的女同事辦生日趴，打腫臉充胖子，向高單價餐廳叫了25道菜、1萬1808元的餐點，食物送達後取消訂單，再逼同事不收錢把餐點給他(取消訂單的餐點，外送員可自行處理)，費用由熊貓公司買單，開趴幫美女同事慶生「大搞公司一萬多元的餐實收0！還不快查辦！」

不久後，同一個社團出現一篇譴責爆料者的文章，大罵他把訂單貼出來洩漏個資，還說他很自私，「你知道你這麼一po，公司大概又要把實收0規定改的更機歪」，更威脅「現在林口熊貓都知道是誰爆料了，你還有臉跑下去嗎？」讓網友們不約而同認為，他就是吃萬元霸王餐的當事人，「你就是訂餐的那個人齁，好怕喔哈哈哈」、「你是不是很緊張」、「樓主你吃霸王餐被抓不開心唷」。

對此，Foodpanda回應，已經跟該名訂霸王餐的外送夥伴解除承攬合作關係，不排除採取後續行動，捍衛消費者及公司權益。

（中時電子報 莊楚雯）

女叫熊貓外送 竟靠這招吃11天霸王餐

實在太扯！一位住在龜山區的女顧客，連續11天都用同1招吃「霸王餐」，受害店家查覺不對勁後，默默開始拍照存證，而該女誇張的行徑曝光後，引爆2.2萬人怒火，網友瘋狂洗版，人不要臉天下無敵，支持店家提告。

老闆娘的朋友在臉書社團《爆料公社》PO文表示，真的忍無可忍！住在龜山區的女客人，第11天取消訂單！，天天都吃「霸王餐」，讓老闆娘氣得直喊，「這位完全沒有人格可言的小姐，如果妳真的很想紅，妳會如願的」。

原PO指出，女客人使用外送平台foodpanda訂餐，等到收到餐點以後，就按取消訂單，而理由都是送錯餐點，讓受害店家的老闆娘直呼，每天都送錯比中樂透還難吧？而且天天送錯還堅持要點我們家？真的有夠傻眼！如果真的沒錢吃飯，來我店裡，免費請妳吃到吐。

原PO表示，店家已報警，而警察也到該女居住的社區調閱監視器，老闆娘更直言，以為取餐遮住臉就拍不到嗎？這樣也太天真了！「只要你訂餐，我們出餐前都會拍照存檔，你取消訂單的理由真的很可笑，墨爾漢堡長庚店的奶茶杯和咖啡杯根本不是同款，你這麼喜歡吃免費的，我們成全你啊」。

貼文曝光後，吸引2.2萬網友關注，不少人留言罵爆，「11次真的扯爆」、「人不要臉天下無敵」、「吃人夠夠，支持店家給這種人教訓」、「好缺德 不知道免費的最貴嗎！」、「這根本詐欺，請勿姑息，直接提告吧」。

文章來源：爆料公社

（中時電子報 何立雯）