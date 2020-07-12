超商祭晚鳥優惠？政府盼分散領三倍券人潮

振興三倍券第二輪預購今（12）日截止，15日起第一波預購者將開放領券使用。截至12日下午4時，預購紙本券人數已突破千萬人，超商評估前三天應是領券高峰期，呼籲民眾避開前三天領券，上周五經濟部和業者開會，建議超商祭出「晚鳥」優惠，超商業者仍在研究中。

據經濟部統計，截至12日下午4時，完成三倍券預約的人數突破1,159萬人，其中選擇紙本券為1,002萬3889人，占全體預約人數86.4％；預約數位券約156萬7,324人。

超商取貨的紙本券已有近1,000萬份，行政院預估郵局可能需求仍會達1,000萬份，紙本券一定還會加印，讓所有民眾都領得到。

為紓解超商與郵局領券壓力，經濟部上周五與業者開會時，會中有官員建議，既有早鳥優惠，也可考慮規劃延遲領券的晚鳥優惠或抽獎措施，只要民眾避開前三天領券，晚幾天領，將有更多優惠，且可節省排隊時間，以分散前三天的領券人潮。

官員表示，政府只能建議業者可祭出誘因，引導疏散人潮，無法強制，超商業者表示將回去研究，是否會祭晚鳥優惠，業者仍在研議中。

至於郵局，15日起可開放民眾領實體券，為紓解人潮，除身分證採單雙號分流、偏鄉村里長統一收件協助辦理外，今天更進一步宣布，明天（13日）上午9時起，開放網路及電話預約20日以後購券的郵局及時段。

7月起第一波第一輪領取紙本券方式為，民眾在7月1日到7日間，可至超商預約紙本券，15日至31日可以到指定通路領券，並開始消費。新增第二輪為7月8日到12日預購的民眾，領券時間從7月22日到7月31日止。

若第一波二輪都未趕上的民眾，本周三（15日）起可親赴郵局購買，依身份證單雙號分流，末碼為單號（1、3、5、7、9）周一、三、五購買，雙號者（2、4、6、8、0）為周二、四購買，但周六開放單雙號皆可，購入後即可開始使用，郵局購券可以隨到隨買，至12月31日前，但宜注意使用也至12月31日止。

至於超商的第二波預購為8月1日到7日間，可至超商預約紙本券，8月15日至31日可到指定通路領券，並開始消費。使用一律至12月31日為止。

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