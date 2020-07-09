創藝術家紀錄 朱德群作品破億港元成交

朱德群作品躋身億港元俱樂部！朱德群畢生唯一五聯屏鉅作《自然頌》8日在香港蘇富比現代藝術晚間拍賣，在四位藏家爭持下，以113,688,000港元（逾4.3億台幣）拍出，刷新藝術家作品拍賣紀錄。

朱德群和趙無極、吳冠中合稱「留法三劍客」，趙無極和吳冠中早就是億港元俱樂部成員，拍賣紀錄分別為5.1億港元、2.36億港元，朱德群終於在藝術市場上吐氣揚眉。

《自然頌》繪於1983-84年，朱德群當時剛結束中國長途旅行，是他自1949年以後首次重返故土，回到巴黎後，找來工作室能容納的最大尺幅畫布，透過畫筆把心裡與腦海的神州山水轉化成抽象藝術，創作出《自然頌》。

此作長達6.5米的抽象油畫，與中國山水、五行學說、乃至貝多芬名曲《歡樂頌》都有關係。朱德群習慣創作時播放音樂，邊聽邊畫，尤其是《歡樂頌》，並把旋律、節奏、感覺注入畫中。他曾經說過：「音樂也是顏色，音樂之中的節奏韻律與繪畫是相通的。」

音樂以外，《自然頌》的畫中動感也和聯屏有關。亞洲聯屏畫作的概念源自古代屏風，屏風既可成一直線平放，也可彎彎曲曲。隨著不同的擺放方法，無論是用以分隔的室內空間，以至屏風上的繪畫圖紋，都會呈現不同的空間感。