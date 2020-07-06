響應新一輪三倍券預購 超商優惠跟進延長

紙本「三倍券」預購意外踴躍，且絕大多數民眾都選擇在超商多媒體事務機台預購。因此，經濟部6日拍板，增加新一輪紙本三倍券預購，預購時間從7月8日至7月12日，領券時間為7月22日至7月31日。為響應新一輪預購，超商優惠活動也跟進延長！

其中，7-ELEVEN 6日晚間率先宣布，響應政府振興三倍券政策，新增第二波預購服務與優惠，自7月8日起開放5,755台ibon便利生活站，提供振興三倍券預購服務，並祭出預購四大好康，包括：

一、到實體門市預購且結帳成功，可獲得100元7-ELEVEN購物金（提供2張50元抵用券，7月22日起回原店領取振興三倍券即可配搭使用）；二、獲得星巴克好友分享券（限7月14日前兌換）；三、預購結帳當筆享CITY CAFE大杯拿鐵第2杯半價優惠；四、使用icash聯名卡（需使用icash功能）、icash Pay支付預購金額，再回饋40點OPENPOINT點數，等同可兌換2杯CITY CAFE中杯美式咖啡。

全家也宣布，紙本振興三倍券7月8日至7月12日延長預購，全家響應推出新的預購及領券優惠，其中，預購優惠為憑FamiPort機台預購振興三倍券單據，可享冰金萱鮮橙青茶大杯或冰經典拿鐵大杯39元加價購優惠。

另，領券優惠為7月15日至7月31日，憑取單據享Let’s cafe經典美式、拿鐵大杯，不限冷熱同品項買一送一優惠券一張；還有，領取振興三倍券可獲大戶屋「就飽900雙人套餐」優惠券，憑券至大戶屋門市兌換（另需支付10％服務費）。

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