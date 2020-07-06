三倍券預購倒數 489萬人在超商預約紙本券

振興三倍券預購進入第6天，第一波的紙本券預購到7日為止，預約紙本券的人數已達到528.8萬，其中約489.1萬人選擇在超商預購，顯示民眾習慣到實體通路預購。

三倍券有實體紙本券與3種數位券，實體紙本券可上三倍券官網或前往4大超商使用事務機預訂；3種數位券分別為信用卡、電子票證與行動支付，可以線上綁定使用方式。

根據經濟部統計，截至上午11時，預約三倍券的總人數達652萬1580人；其中，選擇預約紙本三倍券人數達528萬8246人、數位券人數則為123萬3334人，紙本券的預約人數占總預約人數81%左右，紙本券與數位券的差距持續拉大。

行政院長蘇貞昌日前出席公開活動時指出，未來會視實際需要加印紙本券。

為了增加消費者選用數位券的動機，多家金融機構已經在研議新一波的數位券加碼優惠，將會陸續公布。經濟部同時推出「天天送你Gogoro VIVA Lite」活動，分兩階段共送出25台Gogoro VIVA Lite電動機車。

第一階段抽獎活動從7月6日起到7月15日，連續10天，每天抽出1名；第二階段抽獎活動從7月16日起至10月31日止，連續15週，每週抽出1名。兩階段總計抽出25台。

今日下午，經濟部長王美花將親自抽出第一名幸運兒，送出首台Gogoro。

分析紙本三倍券的預購狀況，有489萬1697人在超商預購，39萬6549人在官網預購，顯示民眾習慣到實體通路付費預購。

預約數位券消費者，選擇綁定信用卡的人最多，人數為84萬6953人；其次是行動支付25萬7748人；電子票證則有12萬8633人。