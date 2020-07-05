搶三倍券商機 全聯、家樂福打團體戰

量販超市龍頭為搶攻「三倍券」商機，不僅在自家通路祭出消費回饋，更與異業合作打團體戰，跨通路聯手搶客！其中，全聯網羅食衣住行育樂超過50個品牌優惠，推出價值3萬元的「振興大禮包」，將回饋放大30倍；家樂福也集結50大品牌廠商推出「家樂福振興澎湃包」，每本都有價值4萬元的優惠券，要給消費者40倍的加碼回饋。

全聯表示，7/15～8/13期間，民眾只要持紙本振興券，到全聯門市單筆消費滿1,000元，PX Pay會員就送價值100元的福利點數，實體卡會員也有價值50元的點數，同時再加贈價值超過3萬元的「振興大禮包」，要把消費者的1,000元價值放大30倍。

全聯指出，「振興大禮包」共限量100萬份，優惠內容包括日出茶太、水巷茶弄等手搖飲買一送一，MUJI、特力屋等居家百貨買千送百，還有宜蘭傳藝園區、六福村、九族文化村等門票買一送一，就連亞太、遠傳等電信通路，以及和運、iRent租車等都有。

家樂福表示，民眾在7/15～7/28活動期間，持紙本振興三倍券到家樂福實體門市單筆消費滿1,000元，即可至服務台領取一本限量「家樂福振興澎湃包」優惠券。優惠內容包括：一、家樂福量販/便利購/線上購物現金折價券，總價值5,300元，活動期間單筆消費滿額可使用100、200、500元現折券；線上購物活動期間單筆消費滿額，也有100、200現折優惠。

二、家樂福購物中心美食街、商店街，共27個品牌優惠，總價值1,840元，包含NIKE、Adidas等運動品牌，石二鍋、爭鮮、三商巧福、拿坡里等知名連鎖餐飲，活動期間憑折價券單筆消費滿500元現折50元、單筆消費滿1,000元現折100元，以此類推，還可多張同筆消費累計使用。

三、異業合作優惠，包括美語課程、旅遊住宿、影音娛樂、連鎖餐廳、健身中心等22家知名品牌，總價值32,872元。家樂福說，7月學生開始放暑假，有課程安排或外出旅遊的需求，家樂福特別洽談各項異業合作，如長頸鹿美語體驗課程、承億文旅500元住宿折價券，還有F HOTEL、墾丁假期、花蓮亞士都、知本亞灣飯店300元住宿券，World Gym一個月運動體驗、威秀優惠套餐等。