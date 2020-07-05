三倍券還沒開放領 通路加碼戰先開打

近日最熱門的話題莫過於振興「三倍券」，在7/15正式領取之前，各大通路加碼回饋優惠戰早已火熱開打，目的就是要搶先吸引消費者目光。從四大超商、量販超市、美妝藥妝、連鎖餐飲通路等，都祭出程度不一的回饋優惠，比的就是誰的優惠多、力度大、時間長，讓消費者有感！

其中，四大超商競爭尤其激烈，原因是超商同時作為「預購」跟「領取」的通路，對業者來說，至少有三次機會可爭取顧客上門，一次是到實體門市透過多媒體事務機台預購時，一次是到門市領取三倍券，還有一次是使用三倍券消費時，因此，各家超商紛紛端出牛肉搶客。

7-ELEVEN率先宣布，7／1起民眾可到全台設有ibon便利生活站的門市，使用健保卡預購三倍券，只要簡單五步驟即可完成，且為響應政府「好領、好用、好刺激」三大原則，特別推出預購四大好康，不僅可獲得100元購物金，使用指定支付工具再加50元購物金，還送星巴克咖啡分享券、預購結帳當筆享CITY CAFE大杯拿鐵第二杯半價等回饋。

不僅如此，7-ELEVEN更整合集團資源，加碼送出限量「振興加值券」（每間門市限量100張），有康是美200元現金折價券、統一時代百貨台北店／高雄店及夢時代500元振興放大券，還有BEING fit、BEING sport教練課程三倍券專屬優惠方案等，搭配紙本振興券即可使用，集團總動員拉攏來客。

全家也表示，民眾到FamiPort機台預購振興三倍券，憑單據可享大冰金萱鮮橙青茶、大冰拿鐵39元加價購優惠，使用My FamiPay支付工具預購三倍券，還送限量50元購物金；另外，7/15起到全家領取三倍券，可獲得Let’s cafe大杯美式或拿鐵同品項買一送一優惠券、最高1,000元購物券等。

萊爾富表示，到門市透過Life-ET機台預購三倍券，除了可獲得10元抵用金，還有大杯美式、拿鐵咖啡半價優惠，使用HiPay綁定指定信用卡還有10％回饋（相當於100元刷卡金）或50元萊爾富購物金；此外，8月25日前到萊爾富使用三倍券購物，會員單筆消費滿500元就送購物金200元，每人最高可獲得1,200元購物金。

OK超商也說，只要到全台有OKgo事務機台的門市預購三倍券，可憑小白單享有OK專屬加碼優惠，包括買一杯大杯美式、送三顆茶葉蛋，還有大杯拿鐵、杜老爺草莓甜筒、OK Water等指定商品買一送一。