回饋最高近2千元 數位版三倍券這樣用賺最大

振興3倍券領取在即，各大信用卡及電子支付業者下血本，祭出超神優惠。截至目前，星展堪稱信用卡新舊戶現金回饋榜首，台灣Pay也攜手23家銀行大打優惠。

紙本及數位「振興3倍券」的預購、綁定，在7月1日起正式登場，你想好要領取哪一種票券了嗎？

相較於紙本僅能享受消費商家折扣，數位3倍券配合電子支付平台及信用卡業者方案，能夠疊加多重優惠，達到「1次消費，多種回饋」的消費者體驗。根據經濟部振興3倍券券官網資料，截至6月28日，已有32家銀行公布3倍券綁定信用卡的獨家活動，電子支付則有10家平台推出點數或現金回饋，而電子票證也有4家業者響應。

只是，面對琳琅滿目的優惠方案，到底該如何選擇？消費者或許可先問自己，是否有意在此期間新辦信用卡。如果「是」，那麼，恭喜你，因為對於各大業者來說，「趁機爭取新用戶」是第一目標，因此也樂於對新用戶給予最多優惠。

比現金回饋總額 外銀大勝

在這一波針對新辦信用卡用戶推出的3倍券現金回饋中，若單純以「總額」來看，外商銀行獲得壓倒性勝利。其中，星展以總金額近2千元的超殺方案，問鼎現金回饋之王；渣打則是以1千5百元回饋緊追在後，而匯豐也以1千3百元回饋位列第3。

不過，細讀各家銀行的活動辦法，卻會發現部分優惠並不是那麼好拿。舉例來說，雖然數位版3倍券的累積消費期間可至今年底（消費滿3千元，政府還你2千元），但星展1888元的回饋總額中，有5百元必須在核卡後45天內消費滿3千元才能取得，有3百元須在9月底前消費滿3千元才能取得。種種條件下，相對適合「已經準備快速買滿3千元」的消費者。

匯豐則是必須使用電子或行動帳單，並於核卡後90天內完成4項任務，且部分優惠有指定通路。相較之下，渣打的方案最親民，只要到活動專屬網頁完成登錄，並在活動期間內消費滿3千元，就直接送1千元的現金回饋；而若新戶首刷禮選擇5百元現金選項，總計就能拿到1千5百元。

整體來說，新辦卡用戶享受到的優惠金額絕對高於舊卡戶，但高額優惠當中亦有許多限制，消費者仍須下點功夫掌握其中眉角，才能挑到適合自己的方案；經濟部3倍券專屬官網上，都有定期整理的各家銀行3倍券優惠資訊可參考。

如果不打算新辦一張信用卡，準備用手中既有的卡片綁定3倍券，雖然優惠略遜一些，但若能疊加電子支付平台的活動，也能有不錯的效果。

例如，合庫及台灣銀行這一回就聯合台灣Pay，推出信用卡綁定3倍券，並以台灣Pay消費滿額，最高能享有7百元的現金回饋。

同樣地，這些優惠活動也附加許多限制條件。合庫和台灣銀行聯合台灣Pay的現金回饋都有名額限制，先搶先贏，且部分優惠限未曾使用過台灣Pay的新戶。另方面，星展雖然並未與電子支付業者合作，但優惠並不落後，最高回饋金額高達8百元，但取得優惠的限制條件，與新卡戶差不多。

附帶一提，雖說綁定信用卡或電子支付後，民眾可選擇「砍掉重練」，換卡片、重新累積，但以近期各家方案來看，不少都有名額限制，這也代表「第一次就選對卡」仍然是拿到最大優惠的關鍵之一。

搭電子支付 台灣Pay夥伴多

若不想使用信用卡，又想用電子支付，以目前經濟部公布的資訊看來，悠遊付是你的最佳選擇。這一次數位3倍券活動中，悠遊卡公司推出的悠遊付，最高可有5百元的現金回饋，屬於「電子票證」類的實體悠遊卡，最多也能拿到3百元的現金回饋。台灣Pay則是與23家金融機構聯手，推出新戶4百元、舊用戶3百元的現金回饋。

但無論是悠遊卡公司或台灣Pay的回饋方案，皆有名額限制，想拿到前者的最多優惠，搶在前1萬名最保險。而台灣Pay的優惠名額，則是依照各合作銀行而定，其中，以8大公股銀行的名額最多，各有3萬多名；郵局則開放1萬名，上海銀行7千多名，其餘銀行皆各僅有1千個名額。

總之，在政府鼓勵民眾多利用「數位版」3倍券之下，各銀行、電子支付與票證業者也頗有誠意地提出優惠，而從目前經濟部公布方案來看，「是否要辦新卡？」「是否能快速消費？」「是否準備搭配電子支付？」等問題，應是綁定前要先問自己的3件事了。

文章來源：今周刊

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