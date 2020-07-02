油價連10漲 汽柴油下周估調漲0.2元

油價可能連10漲，根據中油浮動油價公式，預估汽、柴油6日凌晨零時起將分別調漲新台幣0.4元、0.5元，不過考量亞鄰最低價天花板限制，屆時調漲幅度有望限縮至0.2元。

依浮動油價調整機制作業原則，以及不考量亞鄰競爭國最低價及平穩措施的條件下，預估下周汽、柴油每公升價格各調漲0.4元及0.5元。

不過，由於政府要求必須考量亞鄰最低價規定，這波調漲中油可能將各吸收0.2、0.3元，讓國內汽、柴油漲幅將下修至0.2元。

如上述調整幅度，92無鉛汽油零售價將每公升調整為22.2元、95無鉛汽油每公升23.7元、98無鉛汽油每公升25.7元、超級柴油每公升19.6元，95無鉛汽油價格與4月底每公升17.6元相比，上揚超過6元。實際價格依中油5日公布為準。

美國上周原油庫存減少720萬桶，創12月以來最大跌幅，激勵國際油價走揚，不過新冠肺炎（COVID-19，2019冠狀病毒疾病）隱憂仍在，限制油價漲幅。1日紐約市場西德州中級原油8月交割價上漲55美分，來到每桶39.82美元，倫敦市場北海布倫特原油9月交割價上漲76美分，來到每桶42.03美元。

根據中油官網，累算至7月1日的7D3B（70%杜拜30%北海布倫特）周均價為每桶41.83美元，較上周42.01美元下跌0.18美元。新台幣兌美元匯率29.632元，較上周29.645元升值1.3分。