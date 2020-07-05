振興三倍券沒做這動作 信用卡優惠恐用不到

振興三倍券即將上路，信用卡與電子支付業者無不摩拳擦掌想搶這波商機、擴張客戶版圖，甚至出現破千元的新戶加碼回饋，讓消費者花3000元還有機會倒賺500元，舊戶則也有約300元左右的回饋。 但，要享受這些加碼回饋手腳要快，因為許多銀行的加碼活動都有名額限制，其中以國泰世華、台新這兩家發卡大戶，最可能出現名額秒殺的情況。

配合政府推出振興三倍券刺激經濟的政策，包括渣打銀行、滙豐銀行、中信銀行、星展銀行、台新銀行、富邦銀行與玉山銀行等，都針對新戶推出回饋超過1000元的加碼優惠，若加上政府發放的2000元，等於消費者花3000元還倒賺88元到500元。

不過，想要享受這些優惠，除了要注意辦對「指定卡別」外，像是滙豐銀行還要求，新戶必須符合開立網銀帳戶辦理自動扣繳信用卡帳單、完成風險屬性首次更新、換匯達5萬元與總資產達50萬元的條件；而中信銀行則要求，新戶必須開立My Way數位帳戶、綁定中信方便付。

如果不想為了一次優惠就辦一張信用卡，多數銀行針對舊卡友也有約300元左右的振興券加碼優惠，像是：凱基銀、彰銀、第一銀、永豐銀、台灣銀…等。此外，對舊卡友的優惠稍微優於300元的則有回饋400元的台新銀、回饋350元的華南銀與回饋330元的新光銀。

但消費者要特別注意的是，相較於新戶優惠名額無上限，許多銀行對舊卡友的優惠都有限制，其中最常見的就是有1萬名限額，像是台新銀、彰銀、台灣樂天銀、第一銀、合作金庫、永豐銀…等都是如此。另外，名額限制數字較特殊的還有限2千名的高雄銀、限1萬2千名的華南銀、限1萬5千名的匯豐銀與限2萬名的國泰世華銀與元大銀（鑽金卡）。

而在電子支付業者的部分，以台灣Pay打出的加碼回饋較有感，除了基本盤加碼回饋300元外，新戶首刷禮有100元，在指定店家消費最高8折，回饋600元。而LINE Pay Money則針對前1萬名成功綁定振興三倍券並符合領取2000元回饋金資格者，加碼回饋LINE POINTS點數400點。

對於部分銀行、行動支付業者對舊戶的回饋有限額，Money101金融比較平台進一步分析，各家銀行對於「早鳥」的定義不同，消費者一定要提前弄清楚，「早鳥」的定義大致分兩種，其一是以綁定（登錄）的時間順序，其二則是以消費滿額的速度。

先綁定還是先滿額為準？卡友應弄懂「早鳥」定義

以台新銀行全卡友早鳥活動來說，就是以綁定（登錄）的時間為優先，7月1日起開放綁定，前1萬名可以享有400元加碼回饋，第2萬名之前則享300元回饋；聯邦銀行同樣以綁定時間決定加碼回饋，前5千名享300元回饋，第5001名到4萬5000名則享加碼2%回饋。

而富邦銀行則是以符合領取振興券資格時間排序，其他卡別（不含J卡LINE POINTS卡）前2萬名消費滿額卡友就能獲得加碼210點LINE POINTS；J卡LINE POINTS卡別也有1萬名名額。

700萬卡友搶1萬名額！發卡大戶加碼名額恐秒殺

Money101經理呂芝穎提到，大型發卡銀行針對舊卡友提供的振興券早鳥回饋方案相對容易秒殺，「像是中信、國泰世華、玉山、台新都有540萬到將近700萬的流通卡數，代表有許多持卡人會一起爭取限額1萬到2萬的優惠名額」。不過，以此波的振興三倍券加碼方案來看，中信與玉山目前沒有公布名額限制，國泰世華與台新的舊卡友手腳可能要快。

總結來說，如果沒有準備辦新卡，消費者最好能在7月1日就上網登記並綁定想使用的信用卡，在綁定後才能開始累積消費額。儘管只要在尚未請領振興三倍券回饋或領取紙本振興券前，消費者都可以重新綁定，但消費累計的部分就要重新計算，且還有沒有加碼回饋的額度也是不可控的變數，最好的方法還是先做好功課、名額先搶先贏。

文章來源：今周刊

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