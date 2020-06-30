三倍券明起開放預購 7-11加碼四大好康

7-ELEVEN宣布，響應政府振興「三倍券」，將於7月1日起開放5,755台ibon便利生活站，提供振興三倍券預購服務，並延續政府提倡的「好領、好用、好刺激」三大原則，7-ELEVEN加碼祭出預購四大好康，包括到實體門市預購並選指定支付工具結帳成功，最高可獲得150元7-ELEVEN購物金，還能獲得星巴克好友分享券、預購結帳當筆享CITY CAFE大杯拿鐵第2杯半價等超值回饋。

此外，7-ELEVEN表示，將整合集團資源加碼送振興「三倍券」振興加值券（每家7-ELEVEN限量100張，送完為止），集結康是美、統一時代百貨台北店/高雄店及夢時代、BEING fit、BEING sport、BEING spa推出振興券專屬優惠活動。

相關優惠包括：康是美200元現金折價券、統一時代百貨台北店/高雄店及夢時代500元振興放大券、BEING fit與BEING sport教練課程三倍券專屬優惠方案、BEING spa完美舒活芳香保養振興組等，讓民眾可以更活用手邊的振興三倍券。

7-ELEVEN指出，到7-ELEVEN預購振興三倍券只需要簡單5步驟：到ibon機台首頁點選「振興三倍券專區」，插入健保卡、輸入手機號碼並確認資料後，持ibon小白單到櫃台結帳，使用現金、信用卡、電子票證、電子支付預付1千元，7月15日起即可回原店領取。

延伸閱讀

三倍券500換新北購物券800 可在夜市使用

千呼萬喚！三倍券明起開放預購

三倍券7/15開跑 13檔概念股衝