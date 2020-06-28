汽柴油價明起漲3角 95無鉛創3.5個月新高

進入夏天用油旺季，加上減產因素，中油公司今天宣布，自29日凌晨零時起，汽、柴油每公升調漲新台幣0.3元，油價連續9週上漲，調整後95無鉛汽油每公升來到23.5元，創近3個半月來新高。

調整後的各式汽、柴油參考零售價格，分別為92無鉛汽油每公升22元、95無鉛汽油每公升23.5元、98無鉛汽油每公升25.5元、超級柴油每公升19.4元；從4月底至今，95無鉛汽油已從每公升17.6元漲至23.5元，價格上揚近6元。

中油說明，本週受北半球進入夏天用油旺季，且石油輸出國家組織及夥伴國（OPEC+）承諾7月減產量，將維持5、6月執行大規模協議水準等因素影響，帶動國際原油價格上揚。

中油指出，本週調價指標7D3B週均價為每桶42.01美元，較前週40.76美元上漲1.25美元，新台幣兌美元匯率升值0.049元，國內油價依公式計算漲幅為2.32%，按浮動油價調整原則，汽、柴油每公升原應各調漲0.8元及0.9元，經考量亞鄰最低價限制，本週汽、柴油僅各調漲0.3元，另0.5元及0.6元皆由台灣中油吸收。

中油強調，國內油價每週隨國際油價變動調整，有漲有跌，調幅大小完全取決於油價公式的計算結果，絕無「漲多跌少」或「只漲不跌」情事。