逾半海外網購族未實名認證 5大QA一次看

海關統計目前海外網購族約300萬人次，對比官方「EZ WAY易利委」APP註冊人數120萬人，估逾半仍未完成實名認證；5月16日上路的實名認證新制是什麼，遲遲不做可以嗎？以下5大QA一次解答。

快遞包裹實名認證新制是什麼？

不只人進入國境要通關審查，快遞包裹從海外進入台灣也要通關，為確保可連結包裹是由誰進口，依法若是由報關行代為報關，必須有進口人（購買人）的報關委任文件。

不過，過去僅採「事後抽查」，包裹均可先通關，事後若被抽查，再由報關行取得並提供紙本報關委任文件，此導致衍生許多冒名通關、報關內容不實等亂象。

為解決長久積弊，關務署從2018年6月起逐步推動實名認證，委託關貿網路公司開發「EZ WAY易利委」APP，透過EZ WAY，海外網購族可進行實名認證註冊，並於每次包裹通關時收到通知、看見報關內容，並即時回報正確性；對業者來說，也增加一個即時、線上取得進口人報關委任授權的方式。

經歷近2年的推動輔導期，關務署今年5月16日起，正式從查核面落實實名認證新制，抽查進口人未實名認證包裹，首次抓到祭出「黃牌」警告，包裹仍可通關，但民眾若未不配合，第2次被查到包裹未實名認證，海關將亮出「紅牌」，不受理包裹通關。

實名認證不做可以嗎？後果為何？

從5月16日起，海關已具體落實快遞包裹實名認證新制，至今還沒完成實名認證者，進口包裹若被抽查到，第一次還是可通關，但將遭註記，報關業者會通知民眾儘快補做實名認證。

假設進口人還是沒做實名認證，下一次包裹通關又被抽查到，將直接吃下「紅牌」，海關將不受理通關，等於包裹無法進入台灣。

此時，報關行業者會再度通知民眾補做實名認證，如果能在7天補完成，包裹仍可通關；若未在7天內完成，期限後，依法包裹收件人可變更為報關業者，由業者處置。

實務上，業者大多會採退運處理，以免包裹在台灣滯留超過15天又無法通關，成為逾期報關貨物，依法要銷毀或拍賣，進而衍生貨物賠償問題。

按規定，海關不受理通關的包裹，若報關行願意簽具結書，包裹也可先通關再補委任通關文件，但怕事後無法取得文件得罰錢，業者通常不會主動替進口人掛保證。

國外電商如何因應實名認證新制？

近期不少國外中大型電商平台，在訂購或填寫寄送資訊環節，會跳出台灣已採取實名認證新制的提醒，並請民眾輸入姓名、手機等資訊，以利報關業者查詢是否已完成實名認證，畢竟若貨品送到台灣後又得退運，將衍生額外成本。

更進一步，目前中國大型電商淘寶台灣，以及物流公司順豐與捷豐，已和關務署合作導入實名認證制，蝦皮也正在洽談中；以淘寶為例，其會員在訂購時，會先確認是否已完成實名認證，確定後才會成立訂單發貨。

除了使用「EZ WAY」實名認證 還需留意什麼？

使用EZ WAY註冊時，首次必須完成身分認證，並提供姓名、手機號碼等個人資訊，綁定後就算完成實名認證；現階段快遞包裹可直接通關，不受實名認證查核新制影響，效果像打疫苗，有了之後就免疫。

之後再有以相同個人資訊通關的快遞包裹抵達台灣，EZ WAY會發送通知，要民眾點選「實名委任」，線上授權委任通關，確認包裹是不是自己買的，並比對申報的品名、完稅價格是否正確，立即回報。

目前只要完成實名認證註冊，包裹都可先通關，事後再透過APP完成每個包裹的「實名委任」即可，暫時不會影響通關速度。

但要留意，如果收到通知後，長期一直沒做「實名委任」，可能被系統鎖定為高風險案件，未來必須先等到以APP授權「實名委任」完成，包裹才能通關。

實名認證制常見錯誤有哪些？

購買海外網購商品時，在電商平台留下的姓名、手機，必須要跟進行實名認證時使用的資訊一致。假設有好幾支手機，記得要以註冊EZ WAY時使用的手機為準，並確保輸入號碼無誤，以免報關業者查詢不到實名認證紀錄。

不論包裹在國內段的收件人是誰，在國際寄送及通關階段，進口人通常是以購買人為主，因此即使是買來寄送給親友，做法也一樣，只要確保購買時留下的個人資訊與實名認證註冊時一致即可。

此外，提醒從在EZ WAY APP完成實名認證到資料上傳海關，仍有一段時間差，目前約1小時，6月30日APP改版後可縮短為10分鐘；若想降低風險，可註冊完後先隔一段時間再海外網購，以免報關業者一時查不到實名認證資訊。

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