三倍券預購懶人包！如何領取、綁定一次看懂

振興三倍券7月1日開始預購、綁定，7月15日開始領取、累積消費，直到12月31日。紙本券、信用卡、電子票證和行動支付該如何預購、綁定？民眾可以上振興三倍券官網，快速完成預購、綁定。

三倍券分為：紙本券、信用卡、行動支付、電子票證四種。其中包含信用卡、行動支付、電子票證業者相繼推出加碼優惠，包括新戶首刷禮、滿額回饋等，還有業者推出「百萬汽車」抽獎活動，民眾在選擇實體券或綁定數位券前，別忘了到三倍券官網「貨比三家」，「讓小錢變大錢」，記得還可以搭配安心旅遊，自由行住宿每房補助1,000元。

紙本券

7月1日至7月7日官網開放預購，可以在網站上直接繳費，也可以到超商事務機列印繳費單，到櫃檯繳費，付1,000元買3,000元三倍券，7月15日後至指定超商領取；或是7月15日開始攜帶健保卡與身分證至郵局付1,000元買3,000元三倍券。

信用卡

7月1日起到常用信用卡的銀行網站綁定信用卡，7月15日至12月31日累積消費滿3,000元，帳單直接扣2,000元。

信用卡優惠方面，各銀行加碼陸續上線中，截至24日，亮點包含：星展銀行最高回饋1,888元、渣打銀行新戶最高回饋1,500元、 中國信託新戶最高回饋3,100元、玉山新戶首刷禮刷3,000元領3,000元、台灣美國運通刷卡滿額最高贈2,000積分、台北富富新戶享1,000點數回饋，國泰世華指定期間、指定通路消費滿額最高享16.7％。

行動支付

7月1日起至常用行動支付業者網站設定綁定，7月15日至12月31日累積消費滿3,000元，即可領取2,000元現金回饋，回饋採用支付方式的app通知。

電子支付優惠方面，台灣Pay指定店家消費平均回饋20％，最高1,500元，還可以參加百萬汽車抽獎，Happy Go Pay累積刷3,000元最高贈7,470點，Pi拍錢包指定通路加碼最高回饋14％，icash Pay登錄消費滿額再享885元等值回饋等。

電子票證

7月1日起到常用的電子票證業者網站設定綁定，7月15日至12月31日累積消費滿3,000元，收到通知後，直接到超商靠卡回存2,000元。

電子票證優惠方面，悠遊卡最高享300元加碼回饋，愛金卡則是消費滿額再享最高855元等值回饋。

振興三倍券領取通路一覽

紙本／數位券 預購／綁定 領取／使用 方式 紙本 7/1～7預購 預購領取或直接領取7/15後；12/31使用完畢 付1,000元買3,000元三倍券 信用卡 7/1起 7/15～12/31 累積消費滿3,000元，帳單直接扣2,000元 行動支付 7/1起 7/15～12/31 累積消費滿3,000元，即可領取2,000元現金回饋 電子票證 7/1起 7/15～12/31 累積消費滿3,000元，直接到超商靠卡回存2,000元

資料來源:採訪整理 製表:蘇秀慧