解封後第一個連假！四大超商端午優惠大搶客

端午連假展開，由於這是防疫解封後第一個連續假期，民眾出遊意願提高，四大超商也爭相端出優惠搶客！其中，7-ELEVEN推出上百款出遊必備商品買一送一、第二件10元等，全家因應酷熱天氣推出冰品、冰飲等優惠，萊爾富也祭出濕紙巾、紙手帕、防蚊液等出遊必備商品加購活動，OK超商則端出咖啡買二送二、霜淇淋新品等優惠，有業者預估，這波連假將帶動相關業績成長二至三成。

7-ELEVEN表示，為呼應政府「解封新生活」，鼓勵民眾端午連假安心旅遊，全台門市從6月24日起至6月28日止，限時五天精選上百款出遊必備商品，包含CITY系列飲品、鮮食、糖果、零食、飲料、冷凍食品、機能服飾等，推出買一送一、第二件10元、第二件半價等優惠。

其中，CITY CAFE端午加碼限時LINE優惠，推出特大杯美式、拿鐵不限冰熱同品項第二杯半價，還有消暑涼麵限時五天指定品項一律45元，以及涼感衣、排汗衣第2件50元等，搭配該集團三大支付工具icash2.0、icash Pay、OPEN錢包，還可享總結帳金額再折5％、周日加碼折10％，折上加折。

全家表示，迎接解封後第一個連假，瞄準清涼解暑需求，6月28日前推出全家APP冰品、冰飲、鮮食等優惠，包括霜淇淋不限口味均一價29元、酷繽沙2杯88元、夏季冰塊杯10杯88元、私品茶指定飲品2杯58元起，還有指定韓式冷凍杯裝鮮食3杯99元起。另外，Famiport獨家販售台灣好行阿里山景點公車票券，搶攻出遊商機。

萊爾富表示，端午連假整合線上、線下推優惠，包括「Hi-Life VIP」會員APP點數加價購活動，多項指定夏日消暑及保養生活用品最低200 Hi點加14元起就能兌換，還有雲端超商APP端午節Hi點20倍加碼送，門市也推出哈根達斯迷你杯消暑價69元、Hi Cafe大杯美式、拿鐵不限冰熱同品項買3送3等，估計眾多優惠可帶動相關業績成長逾二成。

OK超商表示，根據門市業績統計，以往連假期間平均客單與來客數將比平日提升至少二成，其中以現煮咖啡、冰品、飲品最熱銷。鑑此商機，OK端午連假期間端出OK Cafe大杯美式、拿鐵不限冰熱買二送二，還有巧克力霜淇淋新品上市價一支18元，以及指定進口啤酒任選2件85折、3件79折等，預估將帶動門市業績成長三成。