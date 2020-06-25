端午連假起跑 台北市夜市預估消費人潮回流

端午連假首日，台北市南門中繼市場出現買粽人潮；台北市各大夜市、商圈業者指出，疫情趨緩天氣佳，預估連假期間人潮會回流。

端午連假起跑，北市南門中繼市場出現買粽人潮，合興糕糰店老闆任台興接受中央社記者訪問時說，疫情還是有影響買氣，前幾天已出現一波買粽人潮，因市場明、後天休市，預估今天人潮、買氣持平。立家湖州粽老闆表示，端午連假前夕已出現買粽人潮，主要是送禮，今天是民眾購買自己食用，買氣則跟往年差不多。

至於台北觀光夜市、商圈的端午連假狀況。西門徒步區街區發展促進會理事長劉家鑫接受中央社記者訪問時說，預估連假期間逛街、消費人潮會增加，且疫情趨緩，民眾悶壞，可能有報復性消費、出遊，西門町目前買氣已恢復到8成，像飲料、餐飲店的業績都有成長。

他表示，依往年經驗，連假期間，西門町都會人滿為患，疫情期間，逛街人潮確實減少，因疫情趨緩且天氣佳，預估端午連假，人潮會回流。

寧夏夜市觀光協會理事長林定國說，昨天到夜市逛街、消費人潮已恢復平時假日水準，預估端午連假期間，人潮會回流，可能會報復性出遊等狀況，評估今晚人潮會更多，目前也針對振興三倍券規劃相關折扣、抽獎等優惠措施。

士林夜市商圈聯合會理事長蘇文山表示，國道塞爆，研判是有許多民眾舉家出遊，且天氣佳，又遇端午連假首日，預估今晚夜市會出現逛街人潮，夜市人潮目前已恢復3成，以餐飲類買氣最好，預估振興三倍券上路後，會帶出消費潮。

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