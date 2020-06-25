迎接酷暑 飲料冰品大戰開打

今年6月台北均溫衝破攝氏30度，創下史上新高，推動各大業者的飲料及冰品大戰火熱開打，綜觀各品項，異業合作聯名混搭、懷舊的原味及因應疫情，提升保護力的商品都成為今年的特色主軸。

對抗酷暑飲料及冰品絕對是首選，根據尼爾森調查顯示，2019年台灣零售通路冰品市場規模約新台幣50億元。目前國內冰品市場以杜老爺、小美、義美、百吉、統一最受歡迎。

近幾年來各品牌冰品大戰中，最具創新力的首推南僑旗下的杜老爺，紅豆、綠豆、花生、水果、牛奶、粉粿、巧克力等加入冰品已不稀奇；能想像冰品中加入「鹹蛋黃」嗎？

延續異業結盟的聯名風，杜老爺今年找來百年糕點名店，台中犁記餅店跨界合作，以犁記經典產品厚片蛋黃鳳梨酥為設計概念，全台首創Q彈麻糬，包裹鳳梨酥風味冰淇淋與金沙鹹蛋黃醬的冰淇淋大福。大膽創意也讓消費者見識到冰品世界的無限可能。

杜老爺今年新品花樣不少，除了鹹蛋黃鳳梨冰淇淋大福外，也分別與知名巧克力大廠GODIVA及立頓奶茶聯名推出新品。

除了異業結盟的混搭風外，今年冰品也走「懷舊風」，統一企業推出超人氣懷舊商品：瑞穗鮮乳雪糕，並主打「原味本舖」，鎖定紅豆、花生、檸檬及鳳梨4種不敗款口味。

義美今年同樣以經典款鮮乳紅豆雪糕及紅豆粉粿雪糕為主打星，另外推出黑糖珍奶雪糕搶市。

至於飲料部分，今年似乎沒有太多驚奇的新品，近幾年成長力道強勁的「汽泡水」依然是不少業者的主戰場，除了領頭羊泰山外，味全、悅氏、開元都推出新品搶市。業者看好汽泡水今年仍有20%的成長空間，今年市場肯定是更熱鬧。

用榖物奶取代牛奶也是近年來的趨勢，包括愛之味、桂格、比菲多，皆推出穀物奶為基底的咖啡及奶茶。

因應疫情，不少廠商也把重點轉向功能性飲料，不少大廠推出眾多提升身體保護力的益生菌商品，如愛之味的益身菌水、黑松的益生菌汽水及添加益生菌的FIN，悅氏則推出擁有3項醫學大學專利授權的茶飲料「六茶」，期望為瓶裝飲料市場開創出新藍海。