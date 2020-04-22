「大樂透」2.43億元頭獎 還等不到人領獎

今年大年初一（1月25日）在臺東市「鑫富發彩券行」開出2.43億元頭獎，領獎期限（4月29日）進入最後倒數，但至今中獎人仍未出現。

台彩也作了一次統計了解民眾「中了彩券高額頭獎是否會馬上領獎」？根據台灣彩券公司統計，公益彩券自第三屆（96年）至今年3月底，高額中獎人（單注中獎金額超過500萬元者）共有5,470位完成兌領獎金，這些幸運兒當中，有70％的人在中獎後的7天內就來領獎，1個月（30天）後才出面領獎的僅4％，而「忍耐」到兌獎期限最後一天才來領獎的則有3位。

有趣的是，分析「兌獎忍耐天數」與「中獎金額」之間的關係，發現中獎金額愈高，會撐愈久才來領獎。

台彩指出，中獎金額在億元（不含）以下的中獎人平均等待7.8天就領獎；對中億元（含）以上獎金的中獎人則平均會等待13.2天；而對中10億元以上獎金的中獎人，領獎時間則更拉長為15天。臺東市今年大年初一開出的2.43億元「大樂透」頭獎，中獎人若在4月29日兌獎期限領獎，將會與前3位並列史上最能忍耐的高額中獎人。

台灣彩券呼籲，今年大年初一曾到臺東市「鑫富發彩券行」買過「大樂透」彩券的民眾，快翻翻自己手邊的彩券，如有對中頭獎，請盡速進線台灣彩券高額兌獎專線0800-024-500（服務時間為週一至週五09:00~17:00），以便安排獎金兌領事宜，千萬不要跟財神擦身而過。

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