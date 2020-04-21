疫情升溫 新光三越升級母親節優惠

百貨母親節檔期前哨戰「初夏購物節」碰上疫情在台擴散，各家業者業績大受衝擊，百貨龍頭新光三越表示，初夏購物節業績年減20％，為此本週起展開的母親節檔期全面加碼，行銷費用超越預算達三成，不僅天數拉長、回饋率最高達10％，品牌日計27個牌子天天5折起，以期帶動線上線下買氣，力拚與去年同檔業績相當。

新光三越指出，從初夏購物節預購觀察，化妝品銷售仍有成長，反映出有明確需求的消費者並不排斥到百貨消費，因此將努力在疫情期間抓住消費者需求重點，提供目的型購物選擇包括化妝品、家用家電等，並延長母親節檔期為「母親月」到五月底止。

以往母親節檔期回饋大都是滿5,000元送200元，但今年特別加碼刺激消費力道，強攻家用、3C家電等業種，回饋最高可達滿5,000元送200元，針對男女裝、女鞋、內睡衣等類別，更是滿3,000元送300元；而因應防疫期，新光三越在初夏購物節期間，以線上直播方式介紹館內產品吸客，品牌日活動1天最多有20～30場的直播，總計整個檔期累計約200場，觸及率高達300萬人次。

母親節檔期首波因應疫情宅在家的消費者，仍將持續透過直播方式與其保持聯繫，不會因此與客戶「斷線」，此外透過APP宅配、移動式結帳、美食外送與熟客系統持續提供服務，以度過目前的疫情期，包括送禮珠寶區單櫃滿萬送千、香氛家用滿5千送5百、名品與大小家電滿萬送5百等，回饋率最高達10％。其中還包括27個人氣品牌包括TOD’S、YSL、亞曼尼、dyson、PHILIPS與iStore、法雅客等連續18天品牌日商品自5折起。第二波至五月底還會透過APP發放「購物精省券」，屆時有包括香氛、保健食品、超市、居家等超過萬件商品買1送1。

百貨業受疫情干擾業績慘滑至少二成，上周國內出現零確診時帶動來客數立即性大增，但在染疫軍艦官兵確診加上活動足跡遍及全台，不少商場大規模停業消毒，還是百貨史上頭一遭，包括漢神巨蛋、新光三越左營店都連續兩天停業消毒，損失都在數千萬元，母親節加碼回饋與延長為母親月促銷，是否帶動內需經濟起死回升亦備受關注。