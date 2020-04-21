美廉社振興券 加碼1.7億

超市美廉社振興方案再加碼！繼首波振興券20萬本全數發光後，美廉社21日宣布，公司決定加碼1.7億元推出第二波振興折價券，不僅可折抵金額比首波更高，且除了全台美廉社共728家門市外，還納入集團「三商餐飲」旗下四大品牌一同響應，包括三商巧福、福勝亭、鮮五丼、品川蘭共260家門市，都加入優惠行列！

美廉社說，第二波振興券將於4/23起發放，預計發出15萬本，每本共可折抵1,185元，光實體門市就有超過150種品項可折抵使用。較首波振興券每本可折抵250元、約50項商品可折抵，金額跟品項都大幅提高。美廉社強調，凡會員到門市消費，不限金額過卡即可獲得一本振興券，使用期限至5/18止。

針對首波振興券效益，美廉社表示，第一波振興券3/25發放以來，20萬本已全數發光，據統計，截至4/20止兌換率高達八成，其中，以現金折價券兌換率最高超過50％，消費者購買品項以冷凍、飲品、泡麵、罐頭等能存放的食品為主；商品折價券部分，兌換前三名則是衛生紙、牛奶、蛋，觀察民眾防疫期間的購物趨勢，均以即食即飲的民生必需品為主。

鑑於民眾對振興券需求，美廉社決定再加碼1.7億元推出第二波振興折價券，且有別於首波振興券僅限美廉社超市使用，這次更納入集團「三商餐飲」旗下三商巧福、福勝亭、鮮五丼、品川蘭四大品牌，消費滿200元可享8折～85折優惠；線上購物「GO美廉」也可享不限金額皆可折抵100元，優惠幅度高。

美廉社指出，第二波振興折價券每本內含2張現金折價券（每張各20元），還有14張不同品牌或商品的折價券，每張可折抵金額從10元～60元不等，還有8組不同期限的「GO美廉」100元網購折價序號，強調不管是吃的、喝的，甚至網購商品都可折抵。

值此防疫時期，美廉社也強調，全台門市每天中午12時、下午4時、晚間8時，三時段定時消毒，並在客人常接觸地方加強清潔。