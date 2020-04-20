防疫小確幸 超商雙雄搶防疫療癒「食」機

防疫小確幸當道，超商雙雄搶推療癒系商品！其中，7-ELEVEN攜手30大品牌推出「夢幻聯名特賞」，祭出近20款獨家聯名零食、飲料、冰品，主打意想不到的口味，話題性十足；全家則瞄準點心時光，祭出旗下福比麵包廠繼「匠土司」後全新力作-2.0版日式「極鬆餅」，主打厚度比以往增加三成，加上全新私品茶新上市，要化身巷口下午茶店。



7-ELEVEN表示，繼上月推出「在地潮食」主題活動，將國民美食還原成各式零食，讓民眾宅在家就能吃遍各地美味，已成功帶動相關類別業績年增逾一成；這波再推出近20款獨家新品，搭配指定零食2件8折、3件77折優惠，並擴大飲料、冰品的聯名結構，預計將帶動相關類別業績成長二成以上。



延續跨界聯名熱潮，小七宣布將於4/22起推全新企劃「夢幻聯名特賞」，主打雙品牌跨界聯名，包括「乾杯燒肉X樂事」，「味味A排骨雞麵X樂事」、「台灣啤酒X可樂果」、「臺虎精釀X點心餅」等，還有手搖飲系列如「天仁茗茶X卡滋蕃薯片」、「盛香珍X北回木瓜牛奶」、「盛香珍X日出茶太」等。



有趣的是，瞄準近年流行飲料或冰品甜點化的趨勢，7-ELEVEN去年熱賣10萬支的「舊振南綠豆椪牛乳冰棒」今年也強勢回歸，並推出喝的「福樂X舊振南綠豆椪牛乳」，還有「福樂X一之鄉蜂蜜蛋糕風味奶茶」，以及經典冰品「小美冰淇淋」變身為香草風味汽水，要以超乎想像的口感挑戰消費者味蕾。



全家也表示，從內部銷售統計來看，今年第一季甜點、蛋糕類品項業績年增二至三成，且咖啡、茶飲除了在周間熱賣以外，假日也出現銷售上揚趨勢，瞄準防疫小確幸商機，全家即日起推出全新2.0版日式「極鬆餅」，主打厚度比以往增加三成，有原味、蜂蜜、紅豆、巧克力四款口味。



飲品方面，全家私品茶繼推出仙女紅茶、德傳茶後，4/22起再選用台茶12號金萱茶，推出有濃郁茶感的「金萱青茶」，以及添加柳丁原汁及果肉的「金萱鮮橙青茶」；同時，Let’s Cafe單品咖啡「盧安達」也強勢回歸，在全台約130家店提供雙口味單品咖啡販售，並祭出商品預售優惠，要讓消費者宅在家也能靠美食療癒身心。