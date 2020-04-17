Gogoro非商用要車主舉證 消基會：不合理

電動機車Gogoro提供車主不同電池資費方案，其在騎到飽方案中明定，若連續兩個月騎超過1600公里，Gogoro有權要求車主證明非商業用途，但消基會董事認為應由Gogoro舉證。

受到新冠肺炎疫情影響，不少人在家居家隔離或檢疫，這也讓外送商機更為火熱，許多民眾看中此商機，也開始兼職外送員。不過，最近有從事外送服務的民眾在網路上分享自己遭Gogoro開罰的訊息表示，原本騎到飽方案被強制改為商用資費方案，且也遭Gogoro要求繳納違約金，質疑騎到飽是假的。

根據Gogoro官網上的電池服務資費方案，在騎到飽方案部分明定「本方案不得作為商業使用，商業用途包括但不限於快遞業、物流業、租賃業 （長租 / 短租）、客運載客服務、民宿業、餐飲外送服務等用途。」

消基會董事游開雄接受中央社訪問表示，Gogoro騎到飽方案中已列舉餐飲外送服務屬於商業服務，因此個案民眾若是用騎到飽方案，但卻從事餐飲外送服務，消費者確實違約、站不腳。

另外，由於騎到飽方案也明定，如果使用騎到飽方案每月騎乘總里程數連續2個月都超過1600公里時，將被推定為商業使用，且Gogoro有權請求使用者提出非商業使用的相關證明文件，若無法提出，Gogoro就可將使用者移入商用資費方案，且使用者不得拒絕。

游開雄認為，Gogoro若要基於此主張消費者使用吃到飽方案是商用，卻將舉證責任轉給消費者並不合理。

游開雄表示，在法理上，風險控管較高者必須負舉證責任，以Gogoro系統資料收集能力，應該可以知道車主路線分佈，透過資料收集等來看車主是否違約，因此應該由Gogoro舉證。