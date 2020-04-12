動物森友會太搶手 詐騙集團搶搭宅經濟

疫情期間宅經濟發燒，刑事局今天說，有詐騙集團網售超夯Switch遊戲主機和「動物森友會」電玩騙財，3月迄今詐騙案多達71件，又以臉書56件最高，呼籲民眾慎選網購平台。

刑事局今天發布新聞稿表示，疫情持續延燒，許多民眾選擇宅在家防疫，電玩遊戲也成為民眾居家良伴，但有詐騙集團看準「商機」，透過社群網站假意兜售全球熱銷的任天堂Switch主機與「動物森友會」、「健身環」等熱門遊戲，藉機騙取財物。

根據165反詐騙專線指出，統計3月起迄今，民眾網購任天堂Switch遊戲主機及周邊商品遭騙案共71件，且發生處以臉書的56件最高，PTT的10件次之。

台中市1名30歲男子日前在PTT向陌生網友購買「動物森友會」特仕版主機跟健身環，雙方談好以新台幣9840元成交，並約定以超商店到店方式出貨，男民眾不久便收到賣方用LINE傳送一張寄貨收據照片並稱已出貨，男民眾隨即依約匯款，未料卻遲未收到商品，且傳訊賣方都無回應且被封鎖，才驚覺遭詐、「森氣」報警。

刑事局呼籲，民眾若有網購需求，應選擇具有第三方支付功能且商譽良好的正規網購平台，並使用平台提供的安全交易機制，不要跟賣家用通訊軟體私下交易，更不要在社群網站上跟來路不明的陌生網友購買高價商品，才能降低被騙風險。

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