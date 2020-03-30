超狂！7-11賣完汽車 今年改賣百萬遊艇

7-ELEVEN預購服務，沒有最狂，只有更狂！繼日前跨界合作推出預購Gogoro電動機車及Ford百萬名車服務後，今（30）日宣布再創下國內通路紀錄，首度攜手「科建鋁船」於全台5,700家門市，推出百萬遊艇預購服務，強調最低不用百萬元，即可擁有人生第一艘船！

7-ELEVEN表示，此次主打兩艘熱門遊艇「520R豪華版」（專案優惠價105萬元）以及「498R經典版」（專案優惠價85萬元），即日起只要到小七門市登錄預約鑑賞資料，即有專人聯繫完成簽約及領牌服務，消費者除了可享專案優惠價外，成交後還能獲得5,000元7-ELEVEN商品卡，以及額外獲得營業級動力小船考照訓練課程。

7-ELEVEN表示，2019年小七首度與Ford跨界合作，首創國內通路預約服務模式，透過門市預約掌握隱藏接單機會，短短一個月就賣出超過百輛汽車，也為超商服務「駛」出新商機。

7-ELEVEN說，此次首度攜手以製作及銷售小型鋁合金遊艇為名的「科建鋁船」，主打適合初學者入手的小艇，除遊艇牌照外，駕駛須有遊艇駕照，乘客僅需攜身分證備查即可出海；購船時不須買停泊位，可停在自家庭院或車庫，用皮卡或休旅車拖曳便可前往各處，休假時不用上山人擠人，在國內獨自享受海灣垂釣的樂趣，或是小家庭一同享受海灣野餐，悠閒地在水上渡過。

據小七介紹，「科建鋁船」是全球唯一利用大型沖壓及機械手臂焊接的鋁合金遊艇製造船廠，具獨步全球的一體成型新技術，並使用5083海洋級鋁合金材料，使船體輕盈省油且具高強度抗蝕特性，加上全系列船款皆通過歐盟CE遊艇船級認證且價格親民，深受初學者喜愛。

科建鋁船表示，台灣四面環海，海岸線長達1,200公里，在經濟高度發展下，遊艇相關休閒產業逐漸被受矚目，而與7-ELEVEN合作預約購船服務的「520R豪華版」以及「498R經典版」更是每年賣出近百艘的熱門船款，即日起民眾只要到7-ELEVEN就能預約鑑賞。

7-ELEVEN指出，即日起至4月30日止推出 「7-ELEVEN輕鬆開創您的遊艇人生」活動，消費者只要透過四步驟就能完成購買：一、至門市取得科建鋁船合作指定遊艇訊息，二、上網登錄資料，三、科建鋁船推派專人聯繫消費者並預約鑑賞，四、簽立訂單並領牌交船。除了可用專案價購買人生的第一艘遊艇外，還可額外獲得營業級動力小船考照訓練課程，以及5,000元7-ELEVEN商品卡。

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