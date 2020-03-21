半天內急轉彎！衛生紙每人限購2串變1串

國內新冠肺炎確診案例持續攀升，國內量販通路家樂福、愛買、大潤發20日午後相繼宣布衛生紙「限購令」，原先是即日起每人每購物車限購2串衛生紙，當日晚間緊急改為限購1串，半天之內急轉彎，據悉是為「配合政府政策」。但此一措施是否會引起更大的恐慌或民怨？值得觀察！

此外，全聯福利中心也在21日凌晨12時30分宣布，因應新型冠狀肺炎影響，為讓每個消費者都可以買到衛生紙，全聯將自3月21日（六）起配合政府相關限購政策，衛生紙每人限購一串（件）。

自疫情爆發以來，除了口罩、酒精、乾洗手、抗菌濕巾等防疫物資陸續被限購外，「衛生紙」成為現階段被祭出限購令的重點民生物資。後續是否還有其他民生物資被限購，端看接下來疫情發展、廠商供貨，以及民眾購買情況而定。

家樂福20日中午率先宣布，即日起每人每購物車限購買2串衛生紙，線上購物官網也比照適用，單筆訂單限買2串，希望民眾支持適量購買不囤貨，讓需要的人都有機會購買。（20日晚間改為每人每車限購1串）

愛買20日下午也宣布，為讓更多需要的顧客也能買到衛生紙，且避免囤積，愛買量販自即刻起每人每購物車限購2串衛生紙，愛買線上購物單筆訂單也限購2串，（20日晚間改為每人每車限購1串）。

大潤發20日也公告，即日起衛生紙跟米每人每卡每日限購2串（包），檔期所有型錄促銷商品每人每卡每日同款限購5個（組）。（20日晚間改為每人每卡每日限購1串衛生紙）。

全聯則在21日凌晨12時30分宣布，為了讓每個消費者都可以買到衛生紙，全聯將自3月21日（六）起，配合政府相關限購政策，衛生紙每人限購一串（件）。

至於以年費會員制經營的美式賣場好市多（Costco）則表示，早在年後疫情開始發酵時，就推出每卡限買1串衛生紙的措施，並延續至今。

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