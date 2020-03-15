你沒看錯 汽油急降3.8元 創史上最大降幅

國際原油價格雪崩，中油公司今天宣布，自16日凌晨零時起，汽、柴油每公升各調降新台幣3.8元及4元，創史上最高跌幅，調整後柴油每公升為17.7元，跌至「一字頭」。

調整後的各式汽、柴油參考零售價格，分別為92無鉛汽油每公升20.3元、95無鉛汽油每公升21.8元、98無鉛汽油每公升23.8元、超級柴油每公升17.7元；汽油創2016年3月以來新低價，車主等到16日再加滿50公升油箱，可省下190元，相當2個便當價格。

中油說明，受沙、俄兩大產油國從減產改為增產以及中國境外新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病, COVID-19）疫情蔓延等因素影響，導致國際原油價格崩跌。

中油指出，本週調價指標7D3B週均價為每桶33.66美元，較前週50.50美元下跌16.84美元，新台幣兌美元匯率貶值0.074元，國內油價依公式計算跌幅為26.55%，92無鉛汽油及柴油均未超過亞鄰最低價，故汽、柴油應各調降3.8及4.0元，足額調整。

根據中油資料，自實施浮動油價後，回顧前一次油價最大跌幅發生在2008年10月11日，當時汽油每公升調降2.3元，柴油降2.5元；若原油價格持續崩跌，中油將造成營收減少，存貨損失擴大，3月營收表現恐怕不樂觀。

中油強調，國內油價每週隨國際油價變動調整，有漲有跌，調幅大小完全取決於油價公式的計算結果，絕無「漲多跌少」或「只漲不跌」情事。

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